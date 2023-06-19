ضمن الملايين رغم رفض الهلال .. كشف "البنود السرية" في عقد ليونيل ميسي مع وزارة السياحة السعودية

بالتفصيل 4 بنود سرية في عقد ميسي كسفير للسياحة السعودية

ربما خسر الأرجنتيني ليونيل ميسي المليارات برفضه عرض الهلال السعودي لتمثيله في الموسم المقبل، لكن مؤكدًا أنه يحصل من السعودية الكثير من وراء منصبه كسفير للسياحة في المملكة.

ليو رفض الزعيم الذي عرض عليه تقاضي ما يتراوح بين 400 إلى 600 مليون دولار، وفضل تمثيل إنتر ميامي الأمريكي خلال المواسم المقبلة.

لكن صحيفة " The New York Times" كشفت عن الملايين التي يحصدها ميسي من وزارة السياحة السعودية، التي بدأت شراكته معها في مايو 2022م، من خلال صورة نشرها من على سفح إحدى السفن أثناء الغروب، داعيًا جماهيره لزيارة المملكة، وهي الصورة التي جلبت لخزينته وحدها مليوني دولار.

الصحيفة الأمريكية أكدت أنها اطلعت على العقد المبرم بين النجم الأرجنتيني والجانب السعودي، مشيرة إلى أنه بموجبه يحصل ميسي على ما يصل إلى 22.5 مليون يورو، أي حوالي 25 مليون دولار، على مدار ثلاث سنوات مقابل القليل من العمل الفعلي، للترويج للسياحة السعودية، منه عدد قليل من الظهور التسويقي، ومثلها من المنشورات عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، بجانب بعض الإجازات مدفوعة الأجر بالكامل من السعودية له ولأسرته وأطفاله.

وتزعم " The New York Times" أن العقد يتضمن بندًا مهمًا لا يجوز لليو مخالفته، وهو ألا يقول أي شيء من شأنه أن يشوه صورة السعودية أمام العالم، وهو البند المعتاد تواجده في مثل هذه الاتفاقيات.

وفندت الصحيفة ما من المفترض أن يتقاضاه ميسي بموجب هذا العقد زاعمة أن "هذه بنود سرية"، موضحة أن تاريخ العقد – بحسب ما اطلعت عليه – يعود للأول من يناير 2021م, مشددة على أنها ليس لديها علم ما إذا كان تم تغيير بنوده في الفترة الحالية أم لا..

يتقاضى ليو 2 مليون دولار من وزارة السياحة السعودية مقابل إجازة عائلية سنوية لمدة خمسة أيام، ومثلها لإجازتين سنويتين لمدة ثلاثة أيام، على أن تتحمل المملكة نفقات السفر والإقامة للنجم، بجانب 20 فردًا من عائلته وأصدقائه.

2 مليون دولار أخرى للترويج للسعودية عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، عشر مرات خلال العام الواحد، بجانب فعل الشيء نفسه خلال فترة إجازته في المملكة.

وأيضًا 2 مليون دولار جديدة مقابل المشاركة في الحملة السياحية السنوية، وقد فعل لأول مرة بالفعل في نوفمبر الماضي، عبر فيديو تم تصويره في صحراء المملكة.

وأخيرًا 2 مليون دولار مقابل الأعمال الخيرية والظهور بها.