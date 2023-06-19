الهلال ينافس باريس سان جيرمان على برناردو سيلفا .. واللاعب يختار ناديه الجديد!

برناردو سيلفا يختار ناديه الجديد بعد عرضي الهلال وباريس سان جيرمان الفرنسي

لن يكتفي بنجم واحد أو اثنين أو حتى ثلاثة، فنادي الهلال يبدو وكأنه في طريقه للتعاقد مع مجموعة كبيرة من اللاعبين العالميين؛ لتعويض فشله في التوقيع مع الأسطورة الأرجنتينية لونيل ميسي، في الصيف الحالي.

الهلال توصل إلى اتفاق مبدئي للتعاقد مع البرتغالي روبن نيفيش، من وولفرهامبتون الإنجليزي، بالإضافة إلى اقترابه من حسم صفقة المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي، مع مفاوضات مكثفة لإقناع الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور.

وفي هذا السياق.. كشفت صحيفة "ريليفو" الإسبانية، عن اسم عالمي جديد، انضم إلى قائمة المرشحين للانضمام إلى صفوف الزعيم الهلالي، استعدادًا للموسم الرياضي القادم.

هذا الاسم هو البرتغالي برناردو سيلفا، نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، والذي تلقى عرضًا سعوديًا ضخمًا؛ للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال؛ حسب الصحيفة.

وأوضحت أن الهلال انضم إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي يرغب في التعاقد مع اللاعب أيضًا، بالإضافة إلى مانشستر سيتي الذي اقترح على اللاعب، تجديد عقده الذي ينتهي في 2025.

وأكدت الصحيفة، على أن "حلم" النجم البرتغالي، هو الانتقال إلى إسبانيا؛ حيث اختار ارتداء قميص نادي برشلونة الإسباني، إلا أن الأزمة الاقتصادية التي يمر بها الأخير، تجعل مستقبل سيلفا "غامض" حتى الآن، ومفتوح أمام كل الاحتمالات.