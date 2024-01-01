أخبار الهلال اليوم | بديل نيمار المحتمل "فرنسي" واعتراف نصراوي ينصف الزعيم

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الإثنين الموافق الأول من يناير 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الإثنين، الموافق الأول من يناير 2024م، وما يدور حول الفريق.

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من أحرج جمهور الهلال والذي "يسجنه" النصر جزئيًا .. نجوم العالم في السعودية بين خيبة الأمل والإبداع

ضمت أندية دوري روشن السعودي العديد من النجوم الكبار الناشطين في الدوريات الأوروبية خلال سوق الانتقالات الصيفي الأخير، بعضهم في المرحلة الأخيرة من مسيرته الكروية وبعضهم في ذروتها والبعض الآخر مازال يشق طريقه مثل جابرييل فيجا لاعب وسط الأهلي. (طالع التفاصيل)

جناح فرنسي مهاري .. الهلال يهدد بخطف "بديل نيمار" من مارسيليا

دخل نادي الهلال السعودي، في منافسة شرسة مع العملاق الفرنسي مارسيليا، على إحدى الصفقات "المحتملة"، في الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2024". (طالع التفاصيل)

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محمد نور يفتح النار: الاتحاد لم يُعامل مثل الهلال، ونونو سانتو لم يحترم نفسه

فتح محمد نور نجم الكرة السعودية المعتزل النار على مسؤولي برنامج استقطاب النجوم الأجانب لدوري روشن السعودي، متهمًا إياهم بالتقصير في حق الاتحاد وظلمه لحساب أندية أخرى. (طالع التفاصيل)

فقد الأمل في النصر؟ .. نجم العالمي السابق يعلنها: الهلال بطل الدوري!

رغم بقاء 15 جولة على نهاية الموسم الجاري من دوري روشن السعودي إلا أن هناك من يقلل من حظوظ النصر للتتويج باللقب في النهاية، والغريب أنه من داخل البيت النصراوي! (طالع التفاصيل)

على غرار ياسين بونو .. ميتروفيتش يكتب قصة وفائه للهلال

سار الصربي أليكساندر ميتروفيتش؛ مهاجم الهلال السعودي، على درب زميله في الفريق الحارس المغربي ياسين بونو، ليؤكدا ولاءهم للزعيم رغم مرور أشهر قليلة على انضمامهم لصفوفه. (طالع التفاصيل)

مفاجأة .. فريق خارج الرياض يستهدف ضم ثلاثي النصر ونجم الهلال

لاعبون في ناديي النصر والهلال أهدافًا لأحد أندية دوري روشن. (طالع التفاصيل)

الاتحاد يواجه خطرًا من الهلال والأهلي .. طريق السعودية نحو نجم المغرب ممهد في الشتاء

يفرض نجوم المغرب أسماءهم على قوائم اهتمامات الأندية السعودية بعد إنجازهم في كأس العالم قطر 2022، والآن الصراع رباعي على أحدهم، الذي لن تكون مهمة حسم الأمور مع ناديه صعبة حال موافقته على مغادرة القارة العجوز. (طالع التفاصيل)

بين روشن ويلو .. صراع قوي على نجم الهلال السابق!

اشتعل الصراع بين ناديين سعوديين، من أجل ضم أحد نجوم نادي الهلال السابقين خلال فترة الانتقالات الشتوية التي تنطلق اليوم الإثنين. (طالع التفاصيل)

ليس محمد صلاح .. منافسة سعودية وتركية على نجم منتخب مصر

تتنافس أندية دوري روشن السعودي مع نظيرتها التركية، من أجل التعاقد مع أحد نجوم منتخب مصر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. (طالع التفاصيل)

مغضوب عليه ويبحث عن فريق .. إلى أين وصل مطاريد أندية دوري روشن السعودي؟

شهدت انتقالات الصيف 2023 في دوري روشن السعودي، رحيل عدد كبير من اللاعبين المميزين عن الأندية، بعد التعاقد مع نجوم من العيار الثقيل، جعلوا العالم يتحدث عن تلك الانتقالات التاريخية، ولكن إلى أين وصل هؤلاء النجوم الذين رحلوا عن الدوري؟ (طالع التفاصيل)

بين حارس محظوظ ومقاتل محبط .. الفائزون والخاسرون من توقف الدوري السعودي

اختتم الجزء الأول من موسم 2023-2024 لدوري روش السعودي بعدما لعُبت منه 19 جولة هي جميع جولات الذهاب بجانب الأسبوعين الـ17 والـ18 ولم يتبق سوى مباراة مؤجلة واحدة بين الطائي والاتحاد أجلت من الأسبوع الأخير بسبب سوء الأحوال الجوية. (طالع التفاصيل)

هدف النصر السابق .. مدرب عالمي يعلن استعداده للانتقال إلى الدوري السعودي

يستعد أحد الأسماء التدريبية الكبيرة؛ للانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، في الموسم الرياضي القادم 2024-2025. (طالع التفاصيل)

بعد عروض أندية الصندوق .. الشباب يحسم موقفه من بيع متعب الحربي في الشتوية!

اتخذ مسؤولو نادي الشباب السعودي، قرارًا حاسمًا بشأن "الاستغناء" عن أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم، من عدمه، خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2024". (طالع التفاصيل)

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