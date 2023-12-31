ليس محمد صلاح .. منافسة سعودية وتركية على نجم منتخب مصر

هل سنشاهد نجم مصري جديد في دوري روشن؟

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تتنافس أندية دوري روشن السعودي مع نظيرتها التركية، من أجل التعاقد مع أحد نجوم منتخب مصر، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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وكشف الصحفي فابريزيو رومانو عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن أن محمد النني لاعب وسط آرسنال ومنتخب مصر، يجذب اهتمامًا من جانب طرابزون التركي.

وأضاف رومانو أن أندية بشكتاش وجلطة سراي في تركيا يُريدان أيضًا التعاقد مع النني، وسط منافسة من أندية سعودية للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

وينتهي عقد النني بنهاية الموسم الحالي، حيث يحق له التوقيع مع أي فريق آخر خلال شهر يناير المقبل، بعد دخوله الفترة الحرة في عقده.

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ويستعد النني للمشاركة مع منتخب مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، التي ستقام في كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير 2024.

SHAHID