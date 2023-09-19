أخبار الهلال اليوم | انقلاب جديد ضد جيسوس .. ونيمار يتورط في أزمة خطيرة

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الهلال اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر 2023، وما يدور حول الفريق.

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الهلال يدفع الثمن؟ تسريب "فيديو فاضح" يهدد علاقة نيمار بصديقته

"احذروا من التعاقد مع نيمار جونيور".. جملة ترددت كثيرًا في الشارع الرياضي السعودي، أثناء مفاوضات نادي الهلال، مع الساحر البرازيلي، خلال الصيف الحالي (طالع التفاصيل).

"نيمار يستحق الطرد" .. وهل تم حرمان الهلال من 5 ركلات جزاء أمام نافباخور؟

شهدت مباراة نادي الهلال السعودي أمام نافباخور الأوزبكي، جدلًا تحكيميًا كبيرًا؛ بسبب مطالبات نجوم الزعيم، بأكثر من ركلة جزاء (طالع التفاصيل).

"هكذا يلعب ولهذا بحث عن الطرد" .. السخرية من أداء نيمار مع الهلال لا تتوقف

لم تتوقف السخرية من أداء البرازيلي نيمار خلال مباراة فريقه الهلال أمامنافباخور الأوزبكي في دوري أبطال آسيا مساء أمس، بل وقد أصبحت عالمية ولم تقتصر على المشجعين والإعلاميين السعوديين (طالع التفاصيل).

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جيسوس ينتقد ثنائي الهلال .. ويرد ساخرًا: "مواجهة نافباخور لم تكن مباراة من الأساس"

انتقد البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال، أداء اثنين من نجوم الفريق الأول لكرة القدم؛ بعد التعادل مع نافباخور الأوزبكي، مساء الإثنين (طالع التفاصيل).

فيديو | "عمره 70 سنة يا ناس" .. نجم الهلال السابق يهاجم جيسوس بقسوة

فتح ناصر الشمراني، نجم نادي الهلال السعودي السابق، النار على البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول؛ بعد التعادل مع نافباخور الأوزبكي (طالع التفاصيل).

"الهلال الملياري ينهار أمام الخبازين" .. انتفاضة جماهيرية ضد جيسوس وتمبكتي يسخر من المنافس!

واصلت جماهير نادي الهلال، الهجوم العنيف على البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم؛ بعد السقوط بـ"التعادل" أمام نافباخور الأوزبكي (طالع التفاصيل).

أين أنت يا سالم الدوسري؟ واعتادوا يا جمهور الهلال على نيمار "المتخاذل"!

هدف في الدقيقة الـ11 من الوقت بدل الضائع؛ منح نادي الهلال السعودي، تعادلًا قاتلًا أمام نافباخور الأوزبكي؛ إلا أنه لم يستطع أن يخفي العديد من العيوب الخطيرة، في الفريق الأول لكرة القدم (طالع التفاصيل).

من حق عمالقة دوري الأبطال أن يخافوا .. من يستطيع هزيمة هذا الفريق من السعودية؟

أثير الحديث مؤخرًا عن سعي المسؤولين عن الدوري السعودي لوجود ممثل له في دوري أبطال أوروبا، ورغم النفي الرسمي لتلك الفرضية إلا أن بعض الأشخاص في أوروبا تحدثوا عنها ورفضوها تمامًا وآخرهم ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان (طالع التفاصيل).

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