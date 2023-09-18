فيديو | "عمره 70 سنة يا ناس" .. نجم الهلال السابق يهاجم جيسوس بقسوة

هجوم عنيف على جورج جيسوس من نجم الهلال السابق

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فتح ناصر الشمراني، نجم نادي الهلال السعودي السابق، النار على البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول؛ بعد التعادل مع نافباخور الأوزبكي.

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الهلال تعادل على أرضه ووسط جماهيره مع نافباخور (1-1)، ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة، بمسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

وظهر الشمراني في مقطع فيديو، خلال الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء؛ وهو يصف المدير الفني البرتغالي بـ"المنتهي".





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وقال نجم الهلال السابق، متحدثًا عن جورج جيسوس: "خلاص خلاص، عمره 70 سنة.. جايبين مدرب عمره 70 سنة يا ناس".



ووصف ناصر الشمراني، مسؤولي الزعيم الهلالي، الذين تعاقدوا مع جيسوس، في صيف العام الحالي بـ"الأشخاص الغريبة".



جدير بالذكر أن جيسوس، سبق له تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في الفترة من يوليو 2018 إلى يناير 2019؛ حيث قاده وقتها لتحقيق كأس السوبر السعودي.

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