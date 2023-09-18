"الهلال الملياري ينهار أمام الخبازين" .. انتفاضة جماهيرية ضد جيسوس وتمبكتي يسخر من المنافس!

انتفاضة جماهير الهلال لـ"طرد" جورج جيسوس

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واصلت جماهير نادي الهلال، الهجوم العنيف على البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم؛ بعد السقوط بـ"التعادل" أمام نافباخور الأوزبكي.

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الهلال تعادل على أرضه ووسط جماهيره مع نافباخور (1-1)، ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة، بمسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

وطالب عشاق الزعيم الهلالي، بـ"طرد" جيسوس من النادي، معتبرين أن وجوده في الفريق الأول لكرة القدم؛ سيتسبب في خسارة جميع البطولات، خلال الموسم الرياضي الحالي.

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واعتبر حساب باسم "ميريل" على منصة "إكس"، أن تواجد المدير الفني البرتغالي، جعل الأندية الصغيرة، تتطاول على عملاق آسيا والسعودية الهلال.

وأضاف نفس الحساب؛ قائلًا: "فضيحة فضيحة، كارثة أم الكوارث.. الهلال الملياري يتهزأ من مجموعة خبازين، بركات الشايب ومن أصر عليه"؛ في إشارة إلى جيسوس.

بينما كتب حساب "مشعل فقط": "إنقاذ الهلال من جيسوس مطلب.. أفعلها وأركله من الباب الصغير، قبل فقدان البطولات".

ومن ناحيته.. سخر حسان تمبكتي، قلب دفاع نادي الهلال، من أسلوب نافباخور، طوال المباراة؛ قائلًا في تصريحات لشبكة قنوات "SSC": "لاعبو الفريق الأوزبكي يسقطون بشكل متكرر".

ووعد تمبكتي، جماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بتعويضهم في المباريات القادمة؛ وخاصة في مسابقة دوري أبطال آسيا.

جدير بالذكر أن الهلال، يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الرابعة من المسابقة الآسيوية، بعد نهاية الجولة الأولى، برصيد نقطة وحيدة بالتساوي مع نافباخور، وخلف نساجي الإيراني المتصدر، الذي يملك 3 نقاط.

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