جيسوس ينتقد ثنائي الهلال .. ويرد ساخرًا: "مواجهة نافباخور لم تكن مباراة من الأساس"

تصريحات عنيفة من جورج جيسوس بعد تعادل الهلال مع نافباخور

انتقد البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال، أداء اثنين من نجوم الفريق الأول لكرة القدم؛ بعد التعادل مع نافباخور الأوزباكي، مساء الإثنين.

الهلال تعادل على أرضه ووسط جماهيره مع نافباخور (1-1)، ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة، بمسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

وقال جيسوس في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "سلمان الفرج وسعود عبد الحميد.. لم يقدما المستوى المأمول منهما، في مواجهة الفريق الأوزباكي".

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وعن نتيجة التعادل.. علق المدير الفني البرتغالي: "لم تكن مباراة من الأساس.. أنا في مجال التدريب منذ 35 سنة، ولم أشاهد في حياتي، فريقًا يهدر الوقت، مثلما فعل نافباخور".

وأضاف: "نافباخور لم يدخل المباراة، للعب كرة القدم.. كل ما قدموه هو ضد لعب الكرة؛ سقوط متكرر وإضاعة وقت، وسط تساهل من الحكم، الذي لم يستطع ضبط هذا الأمر".

وأكد جورج جيسوس في نهاية حديثه، على أن أسلوب لعب المنافس، أخرج جميع نجوم الفريق الأزرق، عن تركيزهم، طوال الـ90 دقيقة.