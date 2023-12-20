أخبار الهلال اليوم | النصر وسلمان الفرج، وخبر سعيد بشأن نيمار

ثنائي الهلال والأهلي قد ينضما إلى هذا الفريق السعودي في الشتوية!

موسم النجم البرازيلي انتهى مع الهلال

كواليس جديدة عن أزمة سلمان الفرج وجورج جيسوس داخل نادي الهلال

محمد العويس سيخسر الكثير بعد غيابه الطويل عن الملاعب

النصر يحسم موقفه من التعاقد مع سلمان الفرج

مستقبل سلمان الفرج يثير الجدل في نادي الهلال

حارس الهلال يخرج رسميًا لتوضيح موقفه بعد فترة من الغياب..