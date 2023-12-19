الهلال أم النصر؟ .. فريق عاصمي يقترب من خطف لاعب الاتفاق قبل الأهلي

صراع كبير على لاعب الاتفاق في الميركاتو الشتوي

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قبل أيام قليلة من فتح باب الميركاتو الشتوي "يناير 2024"، يبدو أن الصراع اشتعل بين أندية دوري روشن السعودي للمحترفين؛ لخطف الصفقات المحلية والعالمية.

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دوري روشن السعودي أصبح وجهة لأبرز نجوم العالم؛ خاصة بعد انتقال الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

ووفقًا للإعلامي الرياضي عائض الدهاس، اقترب نادي عاصمي، من خطف النجم الشاب سعد الموسى، قلب دفاع فريق الاتفاق، خلال الميركاتو الشتوي القادم.

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الدهاس كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الثلاثاء، عن أن النادي العاصمي، قد ينهي الصفقة بشكل رسمي، في الساعات القليلة الماضية؛ لعدم جدية جميع الفرق التي تتفاوض مع اللاعب.

وأشار الإعلامي الرياضي، إلى أن مجلس إدارة شركة النادي الأهلي "غير الربحية"، استفسر عن إمكانية التعاقد مع الموسى؛ ولكنه لم يقدّم أي عرض رسمي لحسم الصفقة.

جدير بالذكر أن أنباء ترددت عن رغبة عملاقي الرياض الهلال والنصر، في دعم خط الدفاع، خلال الميركاتو الشتوي القادم؛ لذلك قد يكون أحدهما المقصود بالتعاقد مع سعد الموسى "21 سنة"، والذي تدرج في مختلف الفئات السنية لنادي الاتفاق، قبل الصعود إلى الفريق الأول لكرة القدم عام 2022.

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