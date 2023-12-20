لصالح الهلال .. طبيب البرازيل يحسم موقف نيمار من لعب كوبا أمريكا

موسم النجم البرازيلي انتهى مع الهلال

حسم طبيب المنتخب البرازيلي موقف نجم الهلال نيمار من المشاركة في بطولة كوبا أمريكا التي ستُلعب الصيف القادم في الولايات المتحدة الأمريكية.

نيمار كان قد تعرض لقطع في الرباط الصليبي والغضروف خلال مباراة البرازيل مع أوروجواي في تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2026، وهو ما أنهى موسمه مع الهلال.

التوقعات كانت تُشير لعودة اللاعب في أغسطس القادم، لكن الآمال كانت بقدرته على العودة مبكرًا وتواجده مع البرازيل في كوبا أمريكا التي ستُلعب خلال يونيو ويوليو من العام القادم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

رودريجو لاسمار طبيب البرازيل أحبط تلك الآمال بتأكيده على استبعاد اللاعب من البطولة القارية، مشددًا على ضرورة عدم التسرع ومنحه الوقت اللازم للتعافي واستعادة لياقته الفنية والبدنية.

إذ قال لريدي 98 "لا فائدة من تخطي خطوات العلاج والقفز للأمام في طريق علاج نيمار، لا مجال لتحمل مخاطرة غير ضرورية. توقعاتنا بأنه سيكون جاهزًا للعودة في بداية الموسم الجديد في أوروبا، أي في أغسطس".

تابع "علينا التحلي بالصبر، الحديث عن عودته قبل مرور 9 شهور بعد إجراء الجراحة أمر سابق لأوانه. هناك مبادئ عالمية محددة لمدة علاج اللاعبين بعد عمليات الركبة، علينا احترام الوقت البيولوجي وهو الوقت الذي يحتاجه الجسد لإعادة بناء الأربطة. إن التزمنا بتلك الخطوات وبالمدة المطلوبة للتعافي سنضمن عودته للعب بمستوى عالٍ من جديد".

تصريح الطبيب البرازيلي من شأنه أن يُمثل صدمة للبرازيل ونيمار لكنه بالتأكيد لصالح الهلال، حيث سيضمن حصول لاعبه على الوقت اللازم للتعافي مما يُساهم في عودته بقوة للملاعب وعدم تعرضه لأي انتكاسة تُطيل مدة الغياب.