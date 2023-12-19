بعد اتهموه بالتمرد في الهلال .. تحديث رسمي "غير سعيد" عن وضع محمد العويس

حارس الهلال يخرج رسميًا لتوضيح موقفه بعد فترة من الغياب..

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ظهر محمد العويس؛ حارس مرمى الهلال السعودي، لتوضيح موقفه بعد فترة غياب طويلة عن المشاركة الرسمية مع الفريق، واتهامات البعض له بالتمرد، جراء إبقائه على مقاعد البدلاء.

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حارس الزعيم يغيب عن المباريات منذ أوائل نوفمبر الماضي، حتى على مقاعد البدلاء لا يتم ضمه، هو ما فتح الباب للبعض لزعم أنه تمرد على قلة مشاركاته، وطلب الرحيل في يناير المقبل، وهو ما دفع مدربه البرتغالي جورج جيسوس لتجميده واستبعاده من المباريات.

لكن وبعد فترة من الصمت، خرج العويس لنفي هذه المزاعم بطريقة غير مباشرة، إذ نشر الحارس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورته في المطار، معلنًا التوجه لفرنسا، للإطمئنان على إصابته في الظهر.

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وعلق العويس: "إلى فرنسا بإذن الله، للاطمئنان على إصابتي والعودة أسرع وأقوى بإذن الله، دعواتكم"، إذ كان قد تعرض لتلك الإصابة خلال معسكر منتخب السعودية في نوفمبر الماضي، ومن وقتها لم يتمكن من العودة للملاعب.

يذكر أن صاحب الـ32 عامًا شارك الموسم الجاري في أربع مباريات فقط مع الزعيم، جميعها في دوري أبطال آسيا، استقبل خلالها هدفًا واحدًا، وخرج بشباك نظيفة من ثلاثة لقاءات.

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