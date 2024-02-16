أخبار الهلال اليوم | الرغبة في رحيل جورج جيسوس .. وليونيل ميسي "يفاوض" نيمار

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الجمعة 16 فبراير 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الجمعة الموافق 16 فبراير 2024م، وما يدور حول الفريق.

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يجهز ضربة ثانية للهلال .. نيمار يعلن عن مفاوضات ليونيل ميسي معه!

كشف الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، عن مفاجأة من العيار الثقيل، قد "تغير" مستقبله في الفترة القادمة (طالع التفاصيل).

"الوطن أهم" .. أسطورة الهلال يرغب في رحيل جورج جيسوس عن الزعيم لهذا السبب!

من مباراة إلى أخرى.. يحطم البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، الأرقام القياسية (طالع التفاصيل).

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مفاجأة من العيار الثقيل .. "نجوم الهلال كانوا يتمنون الانضمام إلى النصر بهذا الوقت!"

فكرة انتقال لاعبين من النصر إلى الهلال أو العكس، تعد فكرة صعبة جدًا، في ظل الصراع القوي بين الفريقين، ولكن يبدو أنه كان هناك وقت تمنى فيه لاعبو الزعيم الانتقال إلى العالمي! (طالع التفاصيل).

"احضروه إلى الهلال" .. نجل أسطورة الزعيم ينضم لمنتخب الإمارات!

انضم نجل أحد أساطير نادي الهلال المحترفين، إلى صفوف المنتخب الإماراتي، وذلك في خطوة مفاجأة، لتبدأ المطالبات بضمه إلى صفوف الزعيم! (طالع التفاصيل).

والده تمنى رؤيته في الهلال .. روميلو لوكاكو يرد على سؤال مهم عن مستقبله

العديد من النجوم العالميين، ارتبطوا بـ"الانتقال" إلى دوري روشن السعودي للمحترفين؛ بعد الطفرة الهائلة التي يشهدها القطاع الرياضي، في المملكة (طالع التفاصيل).

رغم الاعتداء على سالم الدوسري .. جورج جيسوس يشكر الجماهير الإيرانية ويكشف سر فوز الهلال

وجّه البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، "الشكر" إلى الجماهير الإيرانية؛ بعد فوز فريقه على سباهان أصفهان، مساء اليوم الخميس (طالع التفاصيل).

ستيفن جيرارد يثير غضب النصر مجددًا بـ"تصريح الحقيقة" عن الهلال!

تحدث الأسطورة الإنجليزية ستيفن جيرارد، المدير الفني لنادي الاتفاق السعودي، على مواجهة فريقه المرتقبة أمام عملاق الرياض الهلال؛ وذلك بعد الفوز المهم على الخليج (طالع التفاصيل).

فيديو | تهرب من الإيرانيين بطريقته .. علي البليهي يفاجئ الصحفيين بعد فوز الهلال أمام سباهان

رفض علي البليهي، قلب دفاع نادي الهلال السعودي، الإدلاء بأي تصريحات؛ بعد فوز فريقه على سباهان أصفهان الإيراني، مساء يوم الخميس (طالع التفاصيل).

"يلعب بالأيدي والأقدام" .. مطالبات بمعاقبة "المشاكس" ميتروفيتش

يقدم النجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش، موسمًا مميزًا رفقة نادي الهلال، منذ أن انضم إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023، قادمًا من فولهام الإنجليزي، ولكن هناك مطالبة غريبة بإيقافه! (طالع التفاصيل).

تجاهل إنجاز العميد الخالد .. مسؤول اتحادي سابق يستفز الجماهير بـ"الهلال المشرق"

فاجأ أحد المسؤولين السابقين بنادي الاتحاد، الشارع الرياضي السعودي؛ بعد فوز الهلال على سباهان أصفهان الإيراني، في مسابقة دوري أبطال آسيا (طالع التفاصيل).

"لم ننته بعد".. مدرب سباهان يتوعد الهلال ويكشف عن سبب سقوطه الوحيد

كشف جوزيه مورايس المدير الفني لفريق سباهان أصفهان الإيراني، عن السبب الوحيد الذي تسبب في خسارة فريقه أمام الهلال ببطولة دوري أبطال آسيا، متوعدًا الزعيم في مباراة الإياب (طالع التفاصيل).

المعرفة وحدها لا تكفي .. عندما يخرج الهلال من جحيم إيران بـ"الحظ وتهور جيسوس"!

"إنه يعرفني ويعرف الهلال جيدًا".. هكذا تحدث البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لقلعة الزعيم، عن مواطنه جوسيه مورايس، مدرب سباهان أصفهان الإيراني (طالع التفاصيل).

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