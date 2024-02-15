"الوطن أهم" .. أسطورة الهلال يرغب في رحيل جورج جيسوس عن الزعيم لهذا السبب!

هل من الممكن أن يرحل جورج جيسوس عن نادي الهلال؟

من مباراة إلى أخرى.. يحطم البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، الأرقام القياسية.

جيسوس وصل إلى 21 انتصارًا متتاليًا مع الهلال، في كافة المسابقات المحلية والخارجية؛ وذلك بعد الفوز على سباهان أصفهان الإيراني (3-1)، مساء يوم الخميس، في ذهاب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

وبعد المباراة.. أعرب محمد الدعيع، أسطورة حراسة مرمى نادي الهلال ومنتخب السعودية، عن أمنيته برحيل المدير الفني البرتغالي، عن قلعة الزعيم.

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الدعيع قال في تصريحات مع برنامج "دورينا غير": "الوطن أهم من الهلال أو أي فريق.. أتمنى أن يرحل جورج جيسوس عن الزعيم، ويتولى تدريب منتخب السعودية".

وأعرب أسطورة الأخضر، عن ثقته في نجاح جيسوس مع المنتخب؛ لما يتمتع به من انضباطية وقوة شخصية وخبرة تكتيكية كبيرة للغاية، بالإضافة إلى أنه يهتم بالعطاء، وليس باسم اللاعب.

جدير بالذكر أن الهلال يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، في الموسم الرياضي الحالي، مع جورج جيسوس، إلى جانب التأهل إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ودور الـ16 من المسابقة الآسيوية.