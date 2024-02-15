فيديو | تهرب من الإيرانيين بطريقته .. علي البليهي يفاجئ الصحفيين بعد فوز الهلال أمام سباهان

علي البليهي يفاجئ الإعلام الإيراني..

رفض علي البليهي، قلب دفاع نادي الهلال السعودي، الإدلاء بأي تصريحات؛ بعد فوز فريقه على سباهان أصفهان الإيراني، مساء يوم الخميس.

الهلال فاز في إيران على سباهان أصفهان، بثلاثة أهداف مقابل واحد، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

وبعد المباراة.. حاول عدد من الصحفيين الإيرانيين، إيقاف البليهي في منطقة التصريحات الإعلامية، لإجراء حديثٍ معه؛ إلا أنه تهرب منهم بذكاء.

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المدافع الهلالي الدولي؛ قال للصحفيين: "أنا لا أتحدث الإنجليزية.. فقط الإسبانية والفرنسية"؛ من أجل أن لا يجيب على أي سؤال يوجه إليه.

المثير في الأمر أن البليهي عندما قال للصحفيين إنه لا يتحدث بالإنجليزية؛ كانت كلماته الموجهة إليهم من الأساس بـ"اللغة الإنجليزية".

وربما يكون موقف البليهي؛ من أجل أن لا يتكرر معه ما حدث مع زميله حسان تمبكتي، حينما حاول أحد الصحفيين الإيرانيين، في المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة، أن يسأله عن أزمة اللاعبين الدوليين مع الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي.

وقتها.. انفعل البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال، الذي كان يتواجد في المؤتمر الصحفي أيضًا؛ وقال: "تمبكتي هُنا للإجابة عن الأسئلة الخاصة بالزعيم فقط".

ومن ناحيته.. أكد الصحفي الإيراني على رضائي في تصريحات مع صحيفة "الرياضية"، على أن البليهي، يتمتع بشهرة كبيرة للغاية في الشارع الرياضي الإيراني، وهو محبوب كثيرًا في البلاد.