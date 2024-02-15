والده تمنى رؤيته في الهلال .. هدف السعودية يرد على سؤال مهم عن مستقبله

العديد من النجوم العالميين ارتبطوا بالانتقال إلى الملاعب السعودية..

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العديد من النجوم العالميين، ارتبطوا بـ"الانتقال" إلى دوري روشن السعودي للمحترفين؛ بعد الطفرة الهائلة التي يشهدها القطاع الرياضي، في المملكة.

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دوري روشن السعودي أصبح وجهة لأبرز نجوم العالم؛ خاصة بعد انضمام الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

ومن بين النجوم الذين ارتبطوا بالملاعب السعودية؛ النجم البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم نادي روما الإيطالي، المعار من العملاق الإنجليزي تشيلسي، والذي صرح والده علنًا، بأنه كان يتمناه أن ينتقل إلى الهلال.

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وفي هذا السياق.. قال لوكاكو عن مستقبله خلال تصريحات مع شبكة "سكاي سبورتس"، بعد مباراة روما وفينورد الهولندي: "سنرى ماذا سيحدث".

وأكد المهاجم البلجيكي، على أنه يركز مع روما فقط؛ وبعد نهاية الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، سيبدأ التفكير في مستقبله.

وأشار روميلو لوكاكو، إلى أنه يمارس كرة القدم منذ 15 سنة، محققًا نجاحات كبرى في الملاعب الإيطالية تحديدًا؛ لذلك هو هادئ للغاية حاليًا، مع رغبة كبيرة في قيادة روما، لإنجازٍ ما.

جدير بالذكر أن لوكاكو سجل هدفًا؛ ليقود روما للتعادل (1-1) مع فينورد، ضمن منافسات ذهاب دور خروج المغلوب، من مسابقة الدوري الأوروبي 2023-2024.

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