أخبار الهلال اليوم | تطورات مفاجئة في مفاوضات ضم نونيز، وجيسوس يحسم موقف نيمار من القيد

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 14 يناير 2025

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 14 يناير 2025

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الرغبة حقيقية في نقل النجم البرازيلي للملاعب السعودية

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الزعماء في حالة غضب واستياء من فريقهم!

الصفقة كانت قد أثارت جدلًا كبيرًا

الجميع ينتظر قرار الهلال بشأن نجمه البرازيلي

GOAL

تزايد الحديث عن انتقال اللاعب إلى السعودية في الأيام الماضية..

تصريحات مثيرة من نجم الهلال الأسبق..

اللاعب غاب عن مباراة الهلال والعروبة الماضية..

محمد صلاح على رأس الأسماء المطلوبة في السعودية..

نجم محلي قد يكون إحدى صفقات الراقي الشتوية..

اللاعب حقق 4 ألقاب مع الهلال حتى الآن..