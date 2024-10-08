أخبار الهلال اليوم | براءة جيسوس من تهم الكلاسيكو أمام الأهلي، وعقوبة صارمة بحق محمد كنو

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 8 أكتوبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 8 أكتوبر 2024.

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الرئيس يكشف الأسرار بعد صمت طويل

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ميترو عاد بعد استبعاد سبتمبر وغياب سافيتش متواصل..

اللاعب خرج من قائمة السعودية في التوقف الدولي الحالي..

رسالة شديدة اللهجة من ياسر القحطاني..

السعوديون الطامحون يقفون في صف لاعبهم الشاب، لكن هناك فئة ينطبق عليها تمامًا حديث الأوروبيين عن الثورة السعودية و"العيش في فقاعة"..

لقطة جدلية أثارت غضب الكثيرين..

GOAL

صديقة كريستيانو رونالدو تفتح جبهة جديدة ضد المعلق عيسى الحربين..

كلاسيكو الأهلي والهلال يخرج المزيد من جعبته..

المهاجم الصربي أوجع جميع الخصوم

المرداسي يكشف الاختلاف بين لقطتي علي مجرشي ورومارينيو..

رغم حفاظ الهلال على العلامة الكاملة في دوري روشن..

بعد فوز الهلال في كلاسيكو الأهلي بالجوهرة المشعة..