أخبار الهلال اليوم | براءة جيسوس من تهم الكلاسيكو أمام الأهلي، وعقوبة صارمة بحق محمد كنو

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 8 أكتوبر 2024.
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"اعتراف مبطن" .. رئيس الأخدود يكشف أخيرًا سر عدم استئنافهم في شكوى الهلال بشأن علي البليهي
الرئيس يكشف الأسرار بعد صمت طويل
بعد مزاعم التمرد .. مدرب صربيا يكشف سبب استبعاد سافيتش ويؤكد: مكالمة حسمت استدعاء ميتروفيتش
ميترو عاد بعد استبعاد سبتمبر وغياب سافيتش متواصل..
بسبب سلوك نجم الهلال العنيف! .. الكشف عن عقوبة "فيفا" ضد كنو بعد طرده مع السعودية
اللاعب خرج من قائمة السعودية في التوقف الدولي الحالي..
فيديو | "كفاكم كذبًا وتدليسًا!" .. ياسر القحطاني ينتفض بعد "شيطنة" الهلال ويوجه رسالة إلى الأهلي
رسالة شديدة اللهجة من ياسر القحطاني..
لن تخرجوا من فقاعتكم .. فدعوا سعود عبدالحميد وشأنه لكتابة التاريخ كصلاح والدوسري!
السعوديون الطامحون يقفون في صف لاعبهم الشاب، لكن هناك فئة ينطبق عليها تمامًا حديث الأوروبيين عن الثورة السعودية و"العيش في فقاعة"..
"اقتحم الملعب بسبب ميتروفيتش" .. سر جديد يبرئ جيسوس من التأثير على حكم كلاسيكو الهلال والأهلي
لقطة جدلية أثارت غضب الكثيرين..
ت الكل" .. جورجينا تتسبب في حرب جديدة ضد عيسى الحربين دفاعًا عن فهد العتيبي
صديقة كريستيانو رونالدو تفتح جبهة جديدة ضد المعلق عيسى الحربين..
عقوبة انضباطية كبرى تهدد رئيس الأهلي .. والتصرف القانوني للحكم الرابع تجاه جيسوس بعد دخوله أرض الملعب!
كلاسيكو الأهلي والهلال يخرج المزيد من جعبته..
مشجع الأسبوع | عشاق النصر والاتحاد والفتح يطلبون من ميتروفيتش عدم التسجيل ضدهم ومهاجم الهلال يرد بذكاء
المهاجم الصربي أوجع جميع الخصوم
حدثت في مباراة الاتحاد .. فهد المرداسي عن واقعة "دعس" لاعب الأهلي في الكلاسيكو: ليس هناك تشابه!
المرداسي يكشف الاختلاف بين لقطتي علي مجرشي ورومارينيو..
نطقها بصعوبة .. محمد نور يرشح فريقًا آخر غير الهلال للفوز بالدوري السعودي!
رغم حفاظ الهلال على العلامة الكاملة في دوري روشن..
بعد هجوم خالد العيسى ويايسله .. قرار رسمي يحسم الجدل في جزائية الهلال و"دعس" مدافع الأهلي!
بعد فوز الهلال في كلاسيكو الأهلي بالجوهرة المشعة..