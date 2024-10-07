فيديو | "كفاكم كذبًا وتدليسًا!" .. ياسر القحطاني ينتفض بعد "شيطنة" الهلال ويوجه رسالة إلى الأهلي

رسالة شديدة اللهجة من ياسر القحطاني..

وجّه ياسر القحطاني، مهاجم نادي الهلال ومنتخب السعودية الأسبق، رسالة شديدة اللهجة إلى الأهلي وجميع فرق المملكة؛ بعد اتهامات حصول الزعيم على دعم خاص، سواء تحكيميًا أو في الصفقات.

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الهلال حقق الفوز (2-1) على النادي الأهلي، بملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة، مساء يوم السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025، في مباراة شهدت جدلًا تحكيميًا كبيرًا.

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وعن جدل دعم الزعيم تحكيميًا وفي الصفقات.. قال القحطاني في مقطع فيديو، موجهًا حديثه للأهلي وجميع فرق المملكة وجماهيرهم: "كفاكم تدليسًا وضحكًا على عقول البسطاء.. وكفاكم شيطنة للهلال".

وأشار مهاجم الهلال الأسبق إلى أن جميع أندية المملكة تتحدى الزعيم قبل مواجهته، ومن ثم تشتكي بعد الخسارة من ظلم التحكيم أو قلة الدعم في الصفقات؛ متساءلًا: "لماذا التحدي إذًا؟.. هذا لأنكم واثقين من أن فرقكم تملك نجومًا كبار، ولم تتعرض للظلم كما تدعون!".

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وأعرب ياسر القحطاني عن دهشته من غضب الأهلاويين، من إعادة "ركلة جزاء" الهلال، والتي جاء منها هدف الانتصار في الكلاسيكو؛ قائلًا بسخرية: هل نغير قانون كرة القدم لأن حارس الراقي تقدم من مرماه؟!".

وشدد القحطاني على أن الأهلي؛ هو النادي السعودي الوحيد الذي تم دعمه بـ6 صفقات أجنبية - العدد الأكبر -، مستشهدًا بحديث سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة.

وزعم القحطاني أن أسماء محترفي الأهلي أقوى من نظرائهم في الهلال؛ بالقول: "الجزائري رياض محرز والبرازيلي روبرتو فيرمينو (أفضل) من الثنائي الصربي أليكساندر ميتروفيتش وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، الفرنسي المعار آلان سانت ماكسيمين (أفضل) من مالكوم دي أوليفيرا، والإيفواري فرانك كيسييه (أفضل) من البرتغالي روبن نيفيش".

واعتبر أن ما يعطي الهلال الأفضلية، هو أنه منظومة متكاملة سواء في الإدارة أو الجهاز الفني واللاعبين؛ الأمر الذي ينعكس داخل أرضية الملعب، ويجعل الفريق يتفوق على أي منافس.

واختتم ياسر القحطاني تصريحاته الموجهة في الأساس إلى الأهلي وجميع أندية المملكة؛ قائلًا: "الهلال يعطي الخبز لخبازه.. شكرًا جماهير الزعيم الواعية".