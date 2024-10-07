"أنتِ ست الكل" .. جورجينا تتسبب في حرب جديدة ضد عيسى الحربين دفاعًا عن فهد العتيبي

صديقة كريستيانو رونالدو تفتح جبهة جديدة ضد المعلق عيسى الحربين..

سيطر المعلق الرياضي فهد العتيبي على حديث الجماهير عقب كلاسيكو الأهلي والهلال، أكثر من أحداث المباراة نفسها، لكنه تسبب بشكل غير مباشر في فتح حرب جديدة ضد المعلق عيسى الحربين.

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الراقي استضاف الزعيم أول أمس السبت، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، ضمن الجولة السادسة من دوري روشن السعودي، في لقاء حسمه الأزرق لصالحه بنتيجة (2-1).

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وعينت قناة "SSC" العتيبي معلقًا على الكلاسيكو، لكنه تورط مع الجماهير على إثر تعليقه على الهدف الأول لمهاجم الهلال أليكساندر ميتروفيتش، إذ قال: "صانبي مين يا عم، إنه ميتروفيتش عم الكل"، في تقليل من حارس الأهلي الشاب عبدالرحمن الصانبي.

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هذا التعليق تسبب في حملة للمطالبة بإيقاف العتيبي عن التعليق بتهمة التقليل من مواطن سعودي، لكنه خرج بعدها معتذرًا ومعترفًا بأنه لم يكن موفقًا في تعليقه.

لكن في المقابل، قاد الهلاليون حملة للدفاع عن فهد العتيبي، مستشهدين بواقعة قديمة للمعلق عيسى الحربين، والتي وصف خلالها جورجينا رودريجيز؛ صديقة البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر، بأنها "ست الكل".

تعليق الحربين صدر تحديدًا خلال مواجهة الخليج في الجولة الـ12 من موسم 2023-2024 من دوري روشن السعودي، عقب إحراز رونالدو للهدف الأول في اللقاء، إذ قال آنذاك موجهًا حديثه لجورجينا بعدما التقطتها عدسات الكاميرا في المدرجات وهي تصفق لصاروخ ماديرا: "صفقي يا ستي صفقي .. هكذا يأتي كريستيانو رونالدو لإسعادك وإسعاد النصر، نجح الدون في إعطاء السعادة للجميع وأولهم ست الكل".

أحد المشاركين في تلك الحملة هو الإعلامي الرياضي فهد الروقي، الذي كتب عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "أكره المبادئ المطاطة والقيم المزيفة، لم يغضبوا من (ست الكل) وغضبوا من (عم الكل)، وإذا عرف السبب بطل العجب".

يذكر أن هذه ليست الحملة الأولى من الهلاليين ضد الحربين، إذ أنه بحسب عدة تقارير سعودية تم إيقافه على خلفية إسقاطه على الأزرق خلال مواجهة النصر والاتفاق في الجولة الرابعة من الموسم الجاري لدوري روشن، إذ قال: "أهالي الشرقية عندهم ميقات كروي، يعرفون من خلاله متى انتهى الصيف؟؛ إذا جاء هذوليك!"، في إشارة إلى مزاعم البعض بشأن تعمد المسؤولين لعدم لعب الزعيم في المنطقة الشرقية خلال فصل الصيف، نظرًا لارتفاع الحرارة والرطوبة العالية.