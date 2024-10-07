مشجع الأسبوع | عشاق النصر والاتحاد والفتح يطلبون من ميتروفيتش عدم التسجيل ضدهم ومهاجم الهلال يرد بذكاء

المهاجم الصربي أوجع جميع الخصوم

نواصل تقديم حلقات سلسلة "مشجع الأسبوع" المختصة باللقطات المثيرة والغريبة والطريفة الخاصة بالجماهير، سواء في المدرجات أو الإعلام أو السوشيال ميديا.

حلقتنا اليوم ليست من المدرجات والملاعب بل من إحدى الفعاليات الإعلانية لعلامة تجارية خاصة بإنتاج العطور في السعودية، حيث تواجد نجم الهلال ألكسندر ميتروفيتش والتقى هناك بعدد من المشجعين والمنافسين.

النجم الصربي أوجع خصوم الهلال كثيرًا منذ انضم للفريق بداية الموسم الماضي، 2023-2024، وقد وصل عدد أهدافه خلال مبارياته الـ54 مع الفريق في جميع البطولات إلى 54 هدفًا بجانب 10 تمريرات حاسمة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

المغردون عبر منصة إكس تداولوا عدة مقاطع فيديو لحديث ميتروفيتش مع الجمهور الحاضر للحدث، والأمر الملاحظ هو اجتماع جميع منافسيه على طلب واحد وهو عدم التسجيل في مرمى أنديتهم.

البداية كانت بمشجع نصراوي طلب من "المجنون" عدم التسجيل في مرمى النصر، وتكرر الأمر من عاشق الاتحاد الذي طلب منه عدم التسجيل من جديد في مرمى العميد، وأخيرًا كان الفنان بوحسين الشهابي الذي يُشجع الفتح، وقد طلب من اللاعب ادعاء الإصابة وعدم التوجه للإحساء عند مواجهة الهلال والفتح.

الطريف في الأمر كان رد فعل ميتروفيتش الجميل جدًا، إذ لم يُبدي أي انزعاج من الأمر، بل واجهه بالضحك والترحيب وقد كان رد ذكيًا بالتأكيد على أنه مجرد يؤدي وظيفته.