أخبار النصر اليوم | المدافع يرفض الرحيل وإتمام صفقة عالمية جديدة وحقيقة رونالدو ومونديال 2030

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الأربعاء 11 يناير 2023

Shahid

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار النصر السعودي اليوم الأربعاء، الموافق 11 من يناير 2023، وما يدور حول الفريق.

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

مدافع النصر يرفض الرحيل

أكدت صحيفة "الرياضية" أن محمد قاسم؛ لاعب النصر، رفض قرار ناديه بالرحيل خلال الميركاتو الشتوي الجاري، مطالبًا بمنحه فرصة مشاركة، لإثبات إمكانياته، فيما يبحث المدافع الآخر عبد العزيز علاوي عن عرض مناسب للرحيل.

وأوضحت الصحيفة أن قاسم يتدرب حاليًا منفردًت، في ظل عدم قناعة المدرب رودي جارسيا به.

تجديد عقد الصليهم

أكدت صحيفة "الوطن" السعودية أن النصر نجح في تجديد عقد لاعب وسطه عبد المجيد الصليهم لمدة ثلاث سنوات مقبلة.

اللاعب كان من المفترض أن يدخل الفترة الحرة في مارس المقبل، وتلقى عدة عروض محلية بالفعل، قبل أن تتم إدارة ناديه مهمة التجديد.

ماركا تعلنها: راموس نصراوي

كشف خوسيه فيليكس؛ رئيس تحرير صحيفة "ماركا" الإسبانية، ما يدور في كواليس الميركاتو الشتوي السعودي من مفاوضات مع لاعبين عالميين، بعد تعاقد النصر مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. (طالع التفاصيل)

مستغلًا عالمية رونالدو .. النصر يوثق بطولاته بشكل مختلف

بعد أن أصبح محطًا لأنظار العالم بتعاقده مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لجأت إدارة نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، لفكرة جديدة لتوثيق بطولات النادي وتعريف العالم بها. (طالع التفاصيل)

دعم استضافة السعودية لكأس العالم 2030؟ .. النصر يرد: ليست مهمة رونالدو!

بعد أن كثر الحديث عن دور النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ صفقة النصر السعودي الجديدة، خارج الملعب وترويجه لملف استضافة المملكة لكأس العالم 2030، خرج العالمي ليوضح الحقيقة. (طالع التفاصيل)

أنشيلوتي: كريستيانو رونالدو أسطورة ريال مدريد.. أتمنى له التوفيق في النصر

تحدث أنشيلوتي؛ المدير الفني لريال مدريد، عن صفقة انتقال كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي مؤكدًا أنها "صفقة كبرى، نتمنى له التوفيق فهو من أساطير النادي". (طالع التفاصيل)

"تاليسكا مفيد فنيًا للنصر أكثر من رونالدو"

يرى الناقد الرياضي عبد الله فلاتة أن تاليسكا مفيد للنصر على الصعيد الفني أكثر من الوافد الجديد كريستيانو رونالدو. (طالع التفاصيل)

سباق جول لقوة التحمل برعاية كاسترول "جي تي إكس" | ثنائي هلالي وغياب النصراويين والاتحاديين

صراع خاص يخوضه لاعبو دوري روشن السعودي في الموسم الجاري 2022-2023 مع "Goal" و"كاسترول"، خاص بقوة تحملهم في كل جولة. (طالع التفاصيل)

Shahid