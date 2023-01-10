"تاليسكا مفيد فنيًا للنصر أكثر من رونالدو"

يرى الناقد الرياضي عبد الله فلاتة أن تاليسكا مفيد للنصر على الصعيد الفني أكثر من الوافد الجديد كريستيانو رونالدو.
النصر وقع مع رونالدو عقدًا يمتد لموسمين ونصف لكنه لم يلعب بعد نظرًا لإيقافه مباراتين بواسطة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، ومن المتوقع أن تكون مواجهة الاتفاق في الجولة بعد القادمة من دوري روشن السعودي الأولى له بالقميص الأصفر.
عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد
فلاتة أكد على الإضافة الكبيرة التي سيقدمها النجم البرتغالي للدوري السعودي، لكن مشيرًا إلى أن تاليسكا أفضل فنيًا للنصر.
النجم البرازيلي يتصدر حاليًا قائمة هدافي الدوري السعودي برصيد 13 هدفًا بعدما سجل ثنائية الفوز على الطائي في اللقاء الأخير.
النصر يستعد حاليًا لمواجهة الشباب يوم السبت القادم، ويتصدر الفريق جدول الترتيب برصيد 29 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الشباب.
اختيارات المحررين
- حرمونا من المتعة ووضع مؤسف .. غضب بعد هزيمة السعودية أمام العراق
- سباق العرب في أوروبا | محرز يواصل التألق وقفزة مهولة للنصيري!
- سباق الأفضل في الدوري السعودي | تاليسكا للصدارة وتقدم كبير للمعيوف
- ميسي ليس الأول .. نجوم حققوا ثلاثية دوري الأبطال وكأس العالم والكرة الذهبية
- خبر سعيد لرونالدو .. مارتينيز يعشق مجاملة النجوم الكبار!