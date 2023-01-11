دعم استضافة السعودية لكأس العالم 2030؟ .. النصر يرد: ليست مهمة رونالدو!

التقارير تحدثت عن عرض 175 مليون جنيه إسترليني على رونالدو للترويج لملف ترشحها لاستضافة كأس العالم 2030

Shahid

بعد أن كثر الحديث عن دور النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ صفقة النصر السعودي الجديدة، خارج الملعب وترويجه لملف استضافة المملكة لكأس العالم 2030، خرج العالمي ليوضح الحقيقة.

تقارير فرنسية تحدثت بالأمس عن عرض السعودية 175 مليون جنيه إسترليني على الدون، بخلاف راتبه، للترويج لاستضافتها للحدث العالمي 2030. (طالع التفاصيل)

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لكن الحساب الرسمي للنادي السعودي خرج لنفي هذه التقارير بشكل رسمي، مؤكدًا أن عقد رونالدو لا يتضمن أي التزامات حول ترويجه لملف المونديال.

وأكد النصر في توضيحه أن المهمة الأساسية التي جاء من أجلها النجم البرتغالي هي العمل مع زملائه في الفريق، لمساعدته على تحقيق الإنجازات.

يذكر أن التقارير تؤكد عزم السعودية على التقدم بملف استضافة مونديال 2030 بالتعاون مع مصر واليونان، وحال تروج رونالدو لهذا الملف، فإنه سيقف ضد ملف بلاده، التي تنوي الترشح هي الأخرى.

Shahid