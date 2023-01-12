أخبار النصر اليوم | ورطة حال التحايل في صفقة رونالدو وألفارو يرفض نصيحة الطبيب

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الخميس 12 يناير 2023

Shahid

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار النصر السعودي اليوم الخميس، الموافق 12 من يناير 2023، وما يدور حول الفريق.

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

جونزاليس يسابق الزمن

أوضحت صحيفة "الرياضية" أن الإسباني ألفارو جونزاليس؛ لاعب النصر، يصر على خوض الديربي بعد غدٍ السبت، أمام الشباب، في دوري روشن السعودي.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب رفض طلب الجهاز الطبي بالاكتفاء ببرنامجه الانفرادي فقط، وخاض تدريبات لياقية وانخرط في التدريبات الجماعية كذلك، من أجل اللحاق بالديربي.

الإسباني عانى خلال الفترة الماضية من تمزق بسيط في الرياط الخارجي للركبة.

فيديو | "سلام عليكم" .. رونالدو يوجه رسالة إلى أوزبكستان رفقة ماشاريبوف

وجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر، رسالة إلى جماهير أوزبكستان، رفقة زميله بالفريق جلال الدين ماشاريبوف. (طالع التفاصيل)

هل يلحق بهم أبو بكر؟ موسى ومونتاري ونجوم كانوا ضيوفًا بالدوري السعودي

قائمة اللاعبين الذين انضموا إلى أندية دوري المحترفين السعودي ولم يقدموا أي إضافة طويلة جدًا، ويبدو أن أبو بكر سينضم لهم، بعدما ظهر بمستوى غير مقنع لما يمتلكه من إمكانيات. (طالع التفاصيل)

موافقة أبو بكر على عرض بشكتاش تعوض مانشستر يونايتد عن رحيل رونالدو!

شهدت الفترة الماضية انتشار الكثير من التقارير، التي أكدت على أن فينسنت أبو بكر يلقى اهتمامًا واسعًا من الأندية التركية، أبرزها كان من بشكتاش وفنربخشه. (طالع التفاصيل)

ليس من أجل المال .. بيليجريني يكشف سبب قبول رونالدو عرض النصر

كشف المدرب التشيلي مانويل بيليجريني؛ المدير الفني لفريق ريال بيتيس الإسباني، عن السبب الحقيقي وراء موافقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لعرض نادي النصر السعودي. (طالع التفاصيل)

تحذير قانوني للنصر بشأن مخالصة كونان من أجل كريستيانو رونالدو!

وجه القانوني أحمد الشيخي تحذيرًا إلى إدارة نادي النصر، بشأن رغبتها في مخالصة العاجي جيسلان كونان، من أجل احتساب مباراة الطائي ضمن عقوبة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. (طالع التفاصيل)

تشافي: صعوبة دوري روشن السعودي ستفاجئ رونالدو

أكد المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز؛ المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، على أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، سيتفاجئ بصعوبة بطولة دوري روشن للمحترفين رفقة نادي النصر. (طالع التفاصيل)

Shahid