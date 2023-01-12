ليس من أجل المال .. بيليجريني يكشف سبب قبول رونالدو عرض النصر

مدرب ريال بيتيس يتحدث عن انتقال رونالدو إلى النصر السعودي

Shahid

كشف المدرب التشيلي مانويل بيليجريني؛ المدير الفني لفريق ريال بيتيس الإسباني، عن السبب الحقيقي وراء موافقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لعرض نادي النصر السعودي.

ونجح نادي النصر في التعاقد مع رونالدو خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية في صفقة انتقال حر، في عقد يمتد حتى صيف 2025.

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مدرب بيتيس قال خلال تصريحات عبر برنامج "ملعب SBC": "قمت بتدريب رونالدو في ريال مدريد، هو لاعب كبير بتحدٍ خرافي وعالي".

وتابع: "الجميع يتسائل هل جاء رونالدو إلى السعودية بسبب المال؟ بالطبع لا، لأنه لاعب غني وثري ولا يحتاج إلى أموال إضافية، ولكنه من طينة اللاعبين الذين يعملون فوق مستوى الآخرين بانضباط شديد".

واختتم مانويل تصريحاته قائلًا: "رونالدو جاء إلى السعودية بسبب شغفه وحبه لكرة القدم، فإنه يريد أن يواصل ما تبقى من مسيرته لأقصى درجة من العطاء، وهذا ما فعله مع ريال مدريد ويوفنتوس وحتى مانشستر يونايتد".

Shahid