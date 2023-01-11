تشافي: صعوبة دوري روشن السعودي ستفاجئ رونالدو

النجم الإسباني يتحدث عن انضمام رونالدو إلى النصر السعودي

Shahid

أكد المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز؛ المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، على أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، سيتفاجئ بصعوبة بطولة دوري روشن للمحترفين رفقة نادي النصر.

ونجح نادي النصر في التعاقد مع رونالدو خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، في صفقة انتقال حر، حتى صيف عام 2025.

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هيرنانديز قال خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة ريال بيتيس: "الدوري السعودي صعب، وواجهت أندية فيه عندما كنت أدرب نادي السد القطري، وكانت المواجهات قوية جدًا وندية".

وأضاف المدرب الإسباني: "رونالدو سيلعب في دوري صعب، ولديهم أندية مستواها عالٍ مثل النصر والهلال والاتحاد، يلعبون بشكل قوي، وسيتفاجئ رونالدو بقوة المنافسة هنا في السعودية".

ووجه مدرب برشلونة الشكر إلى المملكة العربية السعودية، على حسن الاستقبال والضيافة، خلال تواجد فريق برشلونة، للمشاركة في بطولة كأس السوبر الإسباني في العاصمة الرياض.

Shahid