فيديو | "سلام عليكم" .. رونالدو يوجه رسالة إلى أوزبكستان رفقة ماشاريبوف

وجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر، رسالة إلى جماهير أوزبكستان، رفقة زميله بالفريق جلال الدين ماشاريبوف.
وانتقل كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في صفقة انتقال حر، وحتى عام 2025.
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ونشر النجم الأوزبكي ماشاريبوف عبر حسابه على موقع "إنستجرام" لتبادل الصور والفيديوهات، فيديو يظهر فيه كريستيانو رونالدو يوجه التحية إلى أوزبسكتان.
وظهر في الفيديو رونالدو رفقة ماشاريبوف، حيث قال النجم البرتغالي في الفيديو: "سلام عليكم أوزبكستان".
وأصبح مصير ماشاريبوف مع نادي النصر حاليًا غير معروف، في ظل بعض التقارير التي تؤكد على أنه اقترب من الرحيل في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وبعضها التي تؤكد استمراره.
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