أخبار النصر اليوم | لاعب الوسط يضغط للرحيل، واحتفال رونالدو علامة أولمبياد باريس 2024

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 29 يوليو 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 29 يوليو 2024.

الأمر لا علاقة له بالأداء الفني ..

احتفال اللاعب لفت أنظار الجميع

الموضوع يُستكمل بالأسفل

تفاصيل جديدة في عقد حمد الله بعد انتقاله إلى الشباب..

نجم النصر مازال يستمتع بإجازته الصيفية

النصر تعرض لخسارة ودية قاسية مساء أمس

رباعية بورتو تفتح النار على لويس كاسترو..

بطولة تقام في الفترة بين 13 و17 أغسطس..

ماذا يحدث في فرنسا؟

رباعية بورتو تُربك الصحفي النصراوي

هل يرحل لاعب النصر بشكل نهائي؟

كل ما تريد معرفته عن تحضيرات النصر للموسم الجديد 2024-2025، جدول المباريات الودية، مكان وموعد بداية وانتهاء المعسكر؟

النصر يُواجه بورتو وديًا

ماذا يحدث في النصر؟

تعرف على موعد مباراة النصر أمام لوسيتانو الودية 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

رسالة تحمل اتهامات بالكذب..