"النصر لم يدفع نصف هذا المبلغ" .. سعود الصرامي يحسم الجدل في عقد حمد الله ويتحدى مسؤول الشباب!

تفاصيل جديدة في عقد حمد الله بعد انتقاله إلى الشباب..

لا يزال نادي الشباب يواصل إثارة الجدل، بشأن عدم الكشف عن مدة العقد الجديد للمهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، الذي تم التعاقد معه مؤخرًا، قادمًا من صفوف الاتحاد، خلال موسم الميركاتو الصيفي الجاري.

ورفض الشباب الإفصاح عن مدة عقد حمد الله، مكتفيًا بالإعلان عن الصفقة ونشر صور توقيع الهداف المغربي الذي انضم إلى معسكر تينيريفي، للانخراط في تدريبات فريقه الجديد، في إطار الاستعداد للموسم الجديد، فيما باتت مدة العقد مثار جدل، بعدما كشفت صحيفة "الرياضية" عن توقيع حمد الله لمدة عامين، فيما تم تسجيل عقد المغربي مع الشباب لمدة 3 أعوام، عبر موقع ترانسفير ماركت.

وكشف الصرامي، عبر برنامج "ركلة حرة"، على منصة (إكس)، عن مفاجأة في عقد حمد الله الجديد مع الشباب، بأنه سيحصل على مبلغ 9 ملايين دولار سنويًا، وستكون مدة العقد موسمين، وسيساهم الاتحاد بمبلغ 4.5 ملايين دولار في العام الأول، والشباب بالمثل، فيما يدفع النادي العاصمي المبلغ كاملًا في العام الثاني، قائلًا "هذا عقد حمد الله، حتى لو خرج متحدث نادي الشباب ونفى هذا الأمر".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف الصرامي "أذكر أنني عملت بنادي النصر في السنة التي تلت خروج الرئيس سعود آل سويلم من النادي، جاء حمد الله وأخبر الإدارة بأنه يستحق زيادة في عقده، بعدما حقق بطولة الدوري وجائزة هداف الدوري، وأصبح هداف العالم، إلا أنه وقع عقدًا صغيرًا بمبلغ 2 مليون، ثم دخل في مفاوضات حادة، حيث لوّح بالنظر إلى العروض الأخرى، ليتدخل عبد الرحمن الحلافي وشخصيات في النادي، ويتم زيادة العقد إلى 3.2 ملايين دولار مع زيادة أخرى".

وتابع "النصر عندما حسّن عقد حمد الله، وصل إلى حوالي 4 ملايين دولار، ولاقى اعتراضات كثيرة، واليوم حمد الله سيحصل على 9 ملايين، وعلى قلوب المتعصبين (زي العسل)، عبد الرزاق صفقة مميزة جدًا، ولكن اللاعب في أوروبا، كلما تقدم في العمر انخفض عقده، إلا حمد الله، كلما تقدم سنه ارتفع عقده".

الجدير بالذكر أن تصريحات الصرامي، تتوافق مع ما ذكرته صحيفة "الرياضية"، بشأن مدة عقد حمد الله وتفاصيل المقابل المادي، رغم خروج مسؤولين بنادي الشباب، ونفيهم لما ذُكر حول قيمة العقد ومساهمة نادي الاتحاد، دون الكشف عن الأرقام الحقيقية.