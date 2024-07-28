حلم كأس العالم يراوده .. نجم النصر يضغط على فريقه بعروض الفتح والقادسية!

هل يرحل لاعب النصر بشكل نهائي؟

بعد مسيرة مع شباب تشيلسي وفيتيسه الهولندي، بات حلم كأس العالم يراود مختار علي، محور فريق الكرة بنادي النصر، ويدفعه لمطالبة ناديه بالنظر في العروض القادمة من دوري روشن السعودي.

وانتقل مختار علي إلى النصر، قادمًا من فيتيسه، في 2019، فيما بدأت مسيرة اللاعب مع الإعارات، بانتقاله إلى الطائي لمدة 6 شهور في يناير 2022، ثم تجدد الإعارة حتى نهاية موسم 2023، ومن ثم رحيله معارًا إلى الفتح، خلال الموسم الماضي.

وذكر الإعلامي الرياضي خالد الرشيد، أن ناديي الفتح والقادسية، لديهما الرغبة في التعاقد رسميًا مع مختار علي من صفوف النصر، ورغم رغبة الأصفر في الاحتفاظ بخدماته، إلا أن اللاعب يرغب في اللعب أساسيًا، من أجل ضمان الاستمرار مع المنتخب السعودي، وتحقيق حلمه باللعب في نهائيات كأس العالم، وهذه النقطة قد تكون حاسمة في مصير رحيله أو استمراره.

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وخلال مسيرته مع الأندية، سجل مختار علي 3 أهداف في 21 مباراة مع فريق تشيلسي تحت 21 عامًا، كما شارك في 42 مباراة رسمية مع النصر، سجل خلالها هدفًا وصنع تمريرة حاسمة، فيما لعب 39 مباراة بقميص الطائي، سجل فيها 4 أهداف وصنع تمريرة حاسمة.

وبعد إعارته إلى صفوف الفتح، في الموسم الماضي، شارك مختار علي في 29 مباراة، صنع خلالها 3 تمريرات حاسمة، وقاد النموذجي لاحتلال المركز السابع في جدول دوري روشن السعودي، برصيد 45 نقطة.