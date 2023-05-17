أخبار النصر اليوم | كارثة اتحادية .. وتعليق تاليسكا الطريف

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 17 مايو 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 16 مايو 2023.

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دراسة قرار تاريخي جديد بالملاعب السعودية "يعذب" الهلال .. وترقب في النصر والاتحاد!

"تعبنا من ضغط المباريات"، هكذا صرح نجوم نادي الهلال وأفراد الجهازين الفني والإداري؛ بسبب كثرة البطولات التي يشارك فيها الفريق، مع ضغط الروزنامة خلال المواسم القليلة الماضية. "اقرأ التفاصيل"

فيديو| خيانة النصر؟ .. تاليسكا يرد على الملايين بـ"حركات مثيرة وتصريحات مفاجئة"

أثار النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، الجدل خلال مباراة فريقه النصر ضد الطائي، ضمن منافسات الجولة 27 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023. "اقرأ التفاصيل"

عادت الروح له .. كريستيانو رونالدو يحتفل بـ"طلب خاص" للجمهور بعد تعثر الاتحاد وفوز النصر

ليلة سعيدة عاشها البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، بفضل غريم ناديه التقليدي "الهلال"، وكأنه عاد للحياة من جديد. "اقرأ التفاصيل"

كارثة في الاتحاد تسعد النصر .. أحمد شراحيلي مهدد بعقوبة قاسية وحل وحيد أمامه!

أثار النجم الدولي أحمد شراحيلي، قلب دفاع نادي الاتحاد، الجدل في الشارع الرياضي السعودي، خلال كلاسيكو المملكة الكبير، أمام الهلال. "اقرأ التفاصيل"

تحذير من فخ .. خطاب "مستعجل" من مركز التحكيم إلى الهلال بشأن قضية النصر ومحمد كنو

بدأ مركز التحكيم الرياضي السعودي التحرك بشكل رسمي تجاه الاستئناف المقدم من قبل نادي النصر حول عدم قانونية مشاركة لاعب وسط الأزرق محمد كنو في مواجهة الفريقين السابقة. "اقرأ التفاصيل"

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قبل النهاية بـ3 جولات فقط، منح نادي الهلال، "قُبلة الحياة" إلى النصر؛ للتتويج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين، في الموسم الرياضي الحالي 2022-2023. "اقرأ التفاصيل"

هل يتم سحب لقب الكأس من الهلال ويحصل الاتحاد على نقاط الكلاسيكو؟ .. مفاجآت قانونية مدوية

لا حديث في الشارع الرياضي السعودي حاليًا، إلا على قضية "أهلية" مشاركة النجم الدولي محمد كنو، مع نادي الهلال، في ديربي الرياض الكبير أمام النصر. "اقرأ التفاصيل"

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رسالة أندرسون تاليسكا الطريفة

عبر البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب نادي النصر، عن سعادته بعد فوز فريقه على الطائي بالجولة 27 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

وقال تاليسكا خلال تصريحات عقب المباراة: "أركز دائمًا في الملعب، على الرغم من بعض الظروف التي أعاني منها خارج الملعب".

واختتم أندرسون تصريحاته بتعليق طريف، حيث قال: "أبو سوزا عاد".

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