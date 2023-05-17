كارثة في الاتحاد تسعد النصر .. أحمد شراحيلي مهدد بعقوبة قاسية وحل وحيد أمامه!

هل تعلن "الانضباط" عن العقوبة المدمرة للاتحاد ؟

أثار النجم الدولي أحمد شراحيلي، قلب دفاع نادي الاتحاد، الجدل في الشارع الرياضي السعودي، خلال كلاسيكو المملكة الكبير، أمام الهلال.

الاتحاد لم يستطع الحفاظ على تقدمه بهدفين؛ ليسقط في فخ التعادل (2-2) أمام الهلال، ضمن منافسات الجولة 27 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023.

وكشف القانوني الرياضي أحمد الأمير، عن أن شراحيلي، مهدد بـ"الإيقاف" 6 مباريات مع غرامة 60 ألف ريال سعودي؛ بسبب "بصقه" على البرازيلي ميشايل ديلجادو، جناح الزعيم الهلالي، في الثواني الأخيرة من عمر الكلاسيكو.

وشدد الأمير عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، على أن لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، من الممكن أن تعتمد على مقاطع الفيديو وآرء الخبراء، حتى ولو لم تظهر لقطة مدافع العميد الاتحادي، عبر الناقل الرسمي.

ومن ناحيته.. نفى القانوني الرياضي الآخر أحمد الشيخي، إمكانية إيقاف أحمد شراحيلي؛ بسبب عدم ظهور لقطة "البصق" بوضوح، عبر الناقل الرسمي للمسابقة المحلية.

وقال الشيخي عبر حسابه بـ"تويتر"، اليوم الأربعاء: "المعيار في واقعة شراحيلي هو (الجنائي): بما لا يدع مجالًا للشك.. والشك سيفسر لصالح اللاعب؛ لعدم وضوح اللقطة".

وأكد القانوني الرياضي، على أن اللاعب سيتعرض للإيقاف بالتأكيد، حال وجود اعتراف رسمي أو أدلة جديدة، تثبت الواقعة.

شراحيلي نفى قيامه بـ"البصق" على ميشايل ديلجادو، خلال كلاسيكو الهلال والاتحاد، معتبرًا أن الحديث عن ذلك، مجرد افتراءات لا أساس لها من الصحة.

جدير بالذكر أن الاتحاد بتعادله مع الهلال، بات مهددًا بخسارة لقب دوري روشن السعودي للمحترفين، لمصلحة النصر؛ حيث وصل العميد إلى النقطة 63 في الصدارة، وبفارق 3 نقاط فقط عن العالمي "الوصيف".