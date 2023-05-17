دراسة قرار تاريخي جديد بالملاعب السعودية "يعذب" الهلال .. وترقب في النصر والاتحاد!

قرار تاريخي جديد قد يتم الإعلان عنه قريبًا

"تعبنا من ضغط المباريات"، هكذا صرح نجوم نادي الهلال وأفراد الجهازين الفني والإداري؛ بسبب كثرة البطولات التي يشارك فيها الفريق، مع ضغط الروزنامة خلال المواسم القليلة الماضية.

الهلال عانى من تذبذب في النتائج، خلال الموسم الرياضي الحالي 2022-2023؛ إلا أنه نجح على الرغم من ذلك، في التتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، مع الحصول على المركز الثاني في مونديال الأندية ودوري أبطال آسيا.

وعلى الرغم من ذلك.. يدرس اتحاد الكرة السعودي حاليًا، قرارًا تاريخيًا جديدًا، بزيادة عدد أندية دوري روشن السعودي للمحترفين، الموسم الرياضي القادم 2023-2024، مرة أخرى؛ وفقًا للإعلامي الرياضي عبدالرحمن الفريح.

اتحاد الكرة قرر في وقتٍ سابق، زيادة عدد أندية دوري روشن السعودي للمحترفين الموسم القادم، إلى 18 فريقًا بدلًا من 16؛ بحيث يهبط فريقين فقط ويصعد 4 من الدرجة الأولى، بنهاية العام الرياضي الحالي.

ولكن، الفريح أشار عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إلى أن القرار الجديد الذي يتم دراسته حاليًا؛ هو زيادة عدد أندية دوري روشن إلى 20 وليس 18 فقط، على أن يتم أخذ القرار بنهاية الموسم.

هذا القرار سيمثل ضغطًا إضافيًا أيضًا على الاتحاد أو النصر؛ حيث سيشارك الفائز منهما بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023، في بطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها المملكة، ديسمبر القادم.