هل يتم سحب لقب الكأس من الهلال ويحصل الاتحاد على نقاط الكلاسيكو؟ .. مفاجآت قانونية مدوية

مفاجآت قانونية جديدة في قضية محمد كنو

لا حديث في الشارع الرياضي السعودي حاليًا، إلا على قضية "أهلية" مشاركة النجم الدولي محمد كنو، مع نادي الهلال، في ديربي الرياض الكبير أمام النصر.

النصر قدّم احتجاجًا على مشاركة كنو مع الهلال، في الديربي الذي انتهى بالتعادل الإيجابي (2-2)، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023؛ بحجة أن مدة إيقاف اللاعب 4 أشهر، لم تنتهِ بعد، لكن لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم رفضت الاحتجاج؛ ليستأنف مجلس إدارة العالمي، برئاسة مسلي آل معمر "القرار"؛ وسط مزاعم قانونية، على الفوز في القضية، والحصول على نقطتين إضافيتين.

وحصول النصر "المحتمل"، على نقطتين إضافيتين من مباراة الهلال؛ جعل البعض يذهب إلى إمكانية طلب نادي الاتحاد أيضًا، حصد نقاط الكلاسيكو كاملة، باعتبار مشاركة محمد كنو بشكل مخالف، إذ كان قد خسر العميد من الأزرق (0-1) في الجولة 12 من مسابقة الدوري، أي بعد ما يقرب من 10 أيام كاملة، من تعادل العالمي والزعيم، في الأسبوع العاشر.

هل يتم منح نادي الاتحاد نقاط الكلاسيكو؟

وعن ذلك يقول القانوني الرياضي أحمد الأمير، إن المباريات التي شارك فيها كنو، بشكل مخالف قبل انتهاء فترة إيقافه - على حد وصفه -؛ بدأت بلقاء الباطن في الجولة التاسعة من الدوري، مرورًا بمواجهة الاتفاق في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، انتهاءًا بديربي النصر.

وأشار الأمير في تصريحات عبر إحدى المساحات بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إلى أن جميع اللقاءات التالية، شارك فيها نجم الهلال بشكل قانوني؛ بعد انتهاء فترة إيقافه.

وأوضح القانوني الرياضي كذلك، أن الباطن والاتفاق، لا يستطيعا أن يحصلا على نتيجة مباراتيهما أمام الهلال، رغم عدم صحة مشاركة كنو؛ بسبب عدم احتجاجهما في المدة القانونية.

وبالتالي.. لن يتم سحب لقب الكأس كما لن يحصل الاتحاد على نقاط الكلاسيكو، كما يطالب البعض، بينما يظل النصر المستفيد الوحيد - حال فوزه في الاستئناف -؛ بسبب احتجاجه في المدة المحددة.

جدير بالذكر أن الهلال، فاز (4-0) على الاتفاق، في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين؛ ليستكمل المشوار حتى التتويج باللقب؛ بعد الانتصار بضربات الجزاء على الوحدة، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (1-1).