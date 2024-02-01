أخبار النصر اليوم | فرصة العالمي الأخيرة .. وثغرة قانونية تخدم الغنام

رغم إغلاق الميركاتو .. "فرصة أخيرة" للنصر والاتحاد بعد أزمة المحترفين

أعطت الرابطة السعودية المحترفة، "فرصة أخيرة" إلى جميع أندية دوري روشن، وتحديدًا النصر والاتحاد؛ بعد أزمة المحترفين الثمانية. "اقرأ التفاصيل"

رغم تصريحات مدرب النصر .. مفاجأة في مصير كريستيانو رونالدو قبل "الرقصة الأخيرة" أمام ميسي

عاشت الجماهير العالمية وليست السعودية فقط، حالة من الحزن؛ بعد تأكيدات البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر، على صعوبة مشاركة الأسطورة كريستيانو رونالدو، في مواجهة إنتر ميامي الأمريكي؛ بسبب عدم شفائه من الإصابة تمامًا. "اقرأ التفاصيل"

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مفاجأة للهلال والنصر .. "ثغرة قانونية" قد تمنع إيقاف سلمان الفرج وسلطان الغنام بعد أزمة السعودية

زفّ الإعلامي الرياضي محمد الدويش، مفاجأة سارة إلى الهلال والنصر؛ بشأن العقوبة المرتقبة على الثنائي سلمان الفرج وسلطان الغنام. "اقرأ التفاصيل"

مرصعة بالألماس .. جورجينا تكشف عن هدية رونالدو الفاخرة احتفالًا بعيد ميلادها!

كشفت جورجينا رودريجيز شريكة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر، عن الهدية الفاخرة التي قدمها لها الأخير، بمناسبة عيد ميلادها الـ30. "اقرأ التفاصيل"

أخيرًا كشف حجم إصابته .. تطور "غير سار" عن وضع إصابة كريستيانو رونالدو قبل لقاء ميسي

خلال الساعات الماضية، الجميع يبحث عن أي معلومة حول وضع البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، الطبي قبل لقاء "الرقصة الأخيرة". "اقرأ التفاصيل"

بمبلغ خرافي وضعف الوصيف .. الهلال الأكثر إنفاقًا في قارة آسيا!

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن قائمة أكثر الأندية إنفاقًا للأموال في الصفقات خلال موسم 2023-2024، وذلك بعد انتهاء فترة الانتقالات الشتوية بشكل رسمي. "اقرأ التفاصيل"

"من الصعب تخيل النصر بدونه" .. تحرك مفاجئ بشأن سكن كريستيانو رونالدو في الرياض!

تحرك نادي النصر بشكل مفاجئ بشأن سكن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالعاصمة السعودية الرياض، على الرغم من أن عقده ممتدًا حتى نهاية الموسم المقبل. "اقرأ التفاصيل"