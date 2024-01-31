مرصعة بالألماس .. جورجينا تكشف عن هدية رونالدو الفاخرة احتفالًا بعيد ميلادها!

شاهد هدية رونالدو لشريكته جورجينا

كشفت جورجينا رودريجيز شريكة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر، عن الهدية الفاخرة التي قدمها له الأخير، بمناسبة عيد ميلادها الـ30.

واحتفلت جورجينا بعيد ميلادها الثلاثين خلال رحلتها إلى جزر المالديف، حيث وجهت شكرها إلى أصدقائها وعائلتها على الهدايا التي قدموها لها بمناسبة عيد ميلادها.

كما عرضت جورجينا صورة لهدية رونالدو لها، والتي كانت عبارة عن ساعة مرصعة بالألماس ذات الحزام الوردي، معها شعار شركة "Jacob & Co" والتي مقرها في نيويورك.

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ويرتبط رونالدو بعقد إعلانات مع شركة " Jacob & Co" حيث ظهر مرتديًا إحدى الساعات الفاخرة الخاصة بهم في وقت سابق.

وتُشير التقارير إلى أن رونالدو أنفق حوالي 100 ألف دولار، مقابل الهدية التي قدمها إلى شريكته جورجينا رودريجيز بمناسبة عيد ميلادها.

Instagram @georginagio

ونشرت جورجينا صورة للساعة عبر حسابها على منصة "إنستجرام" وكتبت عليها: "شكرًا لك يا حبيبي" مع إشارة إلى كريستيانو رونالدو.

وقضت جورجينا عيد ميلادها بعيدًا عن رونالدو، حيث اختارت أن تتواجد في جزر المالديف، بينما يتواجد رونالدو في العاصمة السعودية الرياض رفقة فريقه النصر، الذي يستعد لمواجهة إنتر ميامي الأمريكي في كأس موسم الرياض.