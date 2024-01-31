أخيرًا كشف حجم إصابته .. تطور "غير سار" عن وضع إصابة كريستيانو رونالدو قبل لقاء ميسي

ما هي إصابة رونالدو التي تسببت في إلغاء جولة الصين؟

خلال الساعات الماضية، الجميع يبحث عن أي معلومة حول وضع البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، الطبي قبل لقاء "الرقصة الأخيرة".

العالمي يلاقي إنتر ميامي الأمريكي بقيادة الأرجنتيني ليونيل ميسي، غدًا الخميس، في ثاني مباريات كأس موسم الرياض.

وصباح اليوم الأربعاء، خرج لويس كاسترو؛ المدير الفني للنصر، معربًا عن تمنيه التحاق الدون بتدريبات الفريق الجماعية خلال الأيام المقبلة، دون حسم موقفه من لقاء الفريق الأمريكي، فيما كذبه بعض الإعلاميين مؤكدين أنه انضم لمعسكر الإعداد للقاء وهناك حالة تفاؤل كبيرة بمشاركته.

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لكن صحيفة "الرياضية" حسمت كل ذاك الجدل، بالكشف عن حجم إصابته، التي لم يعلن النادي عنه منذ منتصف يناير الجاري، وتم الاكتفاء بتوضيح أنها "إصابة عضلية".

الصحيفة أكدت أن صاروخ ماديرا يعاني من تمزق في عضلة الساق، وشددت على أنه لن يلحق بمواجهة غريمه ميسي.

وأشارت "الرياضية" إلى أن البرتغالي لم تكتمل جاهزيته الطبية بعد، ويواصل حتى الآن برنامجه العلاجي.