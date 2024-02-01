"من الصعب تخيل النصر بدونه" .. تحرك مفاجئ بشأن سكن كريستيانو رونالدو في الرياض!

تعرف على ما قام به النصر بشأن كريستيانو رونالدو

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تحرك نادي النصر بشكل مفاجئ بشأن سكن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالعاصمة السعودية الرياض، على الرغم من أن عقده ممتدًا حتى نهاية الموسم المقبل.

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وكشف الإعلامي عبد العزيز العصيمي عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن أن نادي النصر يُنهي إجراءات تمديد سكن النجم رونالدو.

وجاء نص تغريدة العصيمي كالآتي: "النصر يُنهي إجراءات تمديد عقد السكن الخاص بالأسطورة، والذي انتهى بنهاية شهر يناير".

وأضاف: "التمديد كان بناءً على طلب الأسطورة وارتياحه ورغبته أيضًا لإكمال عقده المتبقي مع النادي، الذي ينتهي بنهاية الموسم القادم".

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العصيمي واصل: "الأسطورة لم يضع سابقًا أي شروط معينة لحالة السكن باستثناء تجهيز صالة رياضية خاصة، من الصعب أن تتخيل النصر بعد ما يقرر الأسطورة الرحيل عن المستطيل الأخضر".

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