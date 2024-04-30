أخبار النصر اليوم | عودة لويس كاسترو، وسر انهيار مستوى كريستيانو رونالدو

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 30 إبريل 2024
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كاسترو يعود للنصر أمام الخليج
حصل لويس كاسترو المدير الفني للنصر على إذن طبي من طبيبه للعودة إلى قيادة النصر من الملعب خلال المباريات.
المدرب البرتغالي كان قد تعرض إلى وعكة صحية أبعدته عن قيادة النصر عن مباراتي الفيحاء والخليج في دوري روشن، ولكنه سيعود لقيادته في مواجهة نصف نهائي كأس الملك أمام الخليج مساء غدٍ الأربعاء.
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