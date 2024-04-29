"تكرار المشهد يزعج البعض!".. النصر يرد على انقطاع بث تتويج السيدات برسالة ساخرة

الواقعة ليست الأولى..

شهدت مراسم تتويج فريق الكرة النسائي بنادي النصر، بلقب الدوري السعودي للسيدات، لقطة مثيرة للجدل، بعدما تم انقطاع البث التليفزيوني عن اللقطة.

وفاز فريق سيدات النصر بلقب الدوري الممتاز، للموسم الثاني على التوالي، بعد تزعم الصدارة برصيد 37 نقطة، متفوقًا على الأهلي الوصيف بـ27 نقطة، والشباب الثالث بـ25 نقطة، فيما جاء القادسية رابعًا بـ23 نقطة، والهلال خامسًا بـ21 نقطة، ثم الاتحاد سادسًا بـ20 نقطة، بينما هبط الرياض إلى الدرجة الأولى، بعد احتلال المركز الأخير بنقطة واحدة، وضمن شعلة الشرقية البقاء بـ4 نقاط، في المركز السابع.

ونشر المركز الإعلامي لسيدات النصر، عبر منصة (إكس)، لقطة من مشهد التتويج، برسالة قال فيها "نعتذر لجماهيرنا الكرام عن انقطاع البث عن تتويج النصر بالدوري السعودي للسيدات من القناة الناقلة! نتمنى أن لا يكون هناك من أزعجه منظر التتويج!".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الواقعة أثارت حالة جدلية واسعة، وسط اتهام بعض المتابعين بأنها ليست المرة الأولى التي يشهد فيها النصر انقطاعًا للبث التليفزيوني، سواءً مع فرق الرجال أو السيدات.

ويستعد فريق السيدات بنادي النصر للمشاركة في بطولتي اتحاد غرب آسيا والأندية الآسيوية، بعد الفوز بلقب الدوري الممتاز للسيدات، حيث اختتم فريق النصر المشهد بالفوز على الاتحاد بهدف دون مقابل، على ملعب الأول بارك، في المباراة الختامية للموسم.