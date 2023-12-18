أخبار النصر اليوم | عودة الثنائي المصاب، وبرنامج رحلة الصين

النصر يستعيد أليكس تيليس وعلي الحسن

أصبح الثنائي، أليكس تيليس وعلي الحسن، جاهزًا لخوض مباراة فريقهما النصر أمام الاتفاق في الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي مساء الجمعة القادم.

الظهير الأيسر كان قد تعرض للإصابة خلال مواجهة الهلال في الجولة الـ15 وغاب عن المباريات الـ3 التالية، فيما لازم لاعب الوسط العيادة في الأسابيع الأخيرة لإصابته في مفصل القدم.

اللاعبان شاركا في مران الأمس بفعالية وقد مُنحا الضوء الأخضر من الجهاز الطبي للعودة للمباريات.