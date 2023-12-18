أخبار النصر اليوم | عودة الثنائي المصاب، وبرنامج رحلة الصين

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 18 ديسمبر 2023
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النصر يستعيد أليكس تيليس وعلي الحسن
أصبح الثنائي، أليكس تيليس وعلي الحسن، جاهزًا لخوض مباراة فريقهما النصر أمام الاتفاق في الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي مساء الجمعة القادم.
الظهير الأيسر كان قد تعرض للإصابة خلال مواجهة الهلال في الجولة الـ15 وغاب عن المباريات الـ3 التالية، فيما لازم لاعب الوسط العيادة في الأسابيع الأخيرة لإصابته في مفصل القدم.
اللاعبان شاركا في مران الأمس بفعالية وقد مُنحا الضوء الأخضر من الجهاز الطبي للعودة للمباريات.
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برنامج النصر في الصين
استقر الجهاز الفني للنصر على خوض مباراتين وديتين في الصين خلال فترة التوقف الدولي القادمة في يناير المقبل.
الفريق العاصمي من المقرر أن يُغادر الرياض إلى الصين يوم 19 يناير المقبل، إذ سيخوض معسكرًا إعداديًا لمدة 10 أيام وسيعود للوطن يوم 29 من نفس الشهر.
النصر سيُواجه فريقي شنجهاي وتشجاينج يومي 24 و28 يناير.
تعليمات مشددة للاعبين من لويس كاسترو
أخضع لويس كاسترو لاعبي النصر يوم أمس لتدريبات بدنية وتكتيكية استمرت لمدة ساعتين كاملتين.
وخلال اجتماعه مع اللاعبين، شدد المدرب البرتغالي على ضرورة الالتزام بالتعليمات والتركيز الكبير في التدريبات داخل وخارج الملعب، مشددًا على أهمية الفترة القادمة.
ونقلت صحيفة الرياضية السعودية عن المدرب قوله للاعبين "يجب أن يتم التركيز من قبل الجميع في التدريبات داخل الملعب وخارجه من خلال الأكل الصحي والنوم الكافي".
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