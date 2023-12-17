"الفوز بأي ثمن".. رفيق ميسي ورونالدو يكشف الفارق بينهما

ترينكاو: يتشابهان في هذا الأمر

كشف البرتغالي فرانسيسكو ترينكاو، لاعب برشلونة السابق، عن أوجه التشابه والاختلاف بين الثنائي الأسطوري كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

وقال ترينكاو، الذي لعب رفقة الثنائي، في تصريح لموقع "بيتانو": "كريستيانو وميسي يتمتعان بعقلية (الفوز بأي ثمن)، مع أن البرتغالي أكثر تطلبا بعض الشيء".

وفاز الثنائي السوبر ستار بـ13 كرة ذهبية (8 لميسي و5 لرونالدو)، بالإضافة إلى عدد لا يحصى من الجوائز التي تم جمعها مع الأندية والمنتخبين.

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وأضاف ترينكاو: "أصبح الثنائي ضمن العظماء على مر العصور، من خلال توقع الأفضل من نفسيهما ومن زملائهما، لقد كانوا يتطلعون دائمًا إلى أن يكونوا قدوة يحتذى بها، مع وضع أعلى المعايير، لكنهم لا يخشون رفع زملائهم في الفريق إذا شعروا أن المستويات الجماعية تنخفض".

وختم ترينكاو الذي عمل مع ميسي في برشلونة ورونالدو بالمنتخب البرتغالي: "كلاهما متطلب للغاية. ربما يبدو كريستيانو أكثر تطلبًا بعض الشيء، لكن كلاهما يريد الفوز بأي ثمن".