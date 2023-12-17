"والده قدوته وعكس الآية" .. نجل رونالدو يكرر سيناريو مبابي!

نجل رونالدو يواصل إثارة الجدل!

قلب ماتيو نجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الآية، وذلك بتكرار سيناريو قام به النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان!

ونشرت جورجينا رودريجيز شريكة رونالدو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" فيديو يظهر فيه رونالدو وهو يلعب كرة القدم رفقة أبنائه.

ولكن أكثر شيء مُلفت للانتباه في الفيديو، هو ارتداء ماتيو نجل رونالدو القميص رقم 7 الخاص بالنجم الفرنسي مبابي، لاعب باريس سان جيرمان.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ومن المعروف أن مبابي يعتبر رونالدو قدوته، وكان يقوم بوضع صوره بقميص ريال مدريد في غرفته منذ أن كان طفلًا، ليكرر ماتيو نجل كريستيانو سيناريو كيليان.

وليس هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها ماتيو يرتدي قميص لفريق آخر غير الذي لعب له والده، حيث سبق وأن ارتدى قميص برشلونة الإسباني.