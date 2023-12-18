نهاية مفاجئة وغريبة .. تطور ملفت في قضية حمدالله مع النصر

القضية الجدلية اقتربت من الفصل الأخير

SHAHID

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن تطور ملفت في قضية النصر مع مهاجمه السابق عبد الرزاق حمدالله، والتي بدأت في نوفمبر من العام الماضي ومازالت مثارة في أروقة المحاكم.

القصة بدأت بفسخ عقد النصر للاعبه المغربي في نوفمبر 2022 لأسباب مشروعة تحفظ حقوقه القانونية والمالية، ليتقدم اللاعب بشكوى يطالب خلالها بالحصول على 8.8 مليون يورو ويرد النادي بطلب تعويض قدره 9.5 مليون يورو.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

فيفا رفض مطالب الطرفين وحكم لصالح حمدالله وألزم النصر بمنحه 3.3 ملايين يورو، وقد رد النصر بالاستئناف لدى المحكمة الرياضية والمطالبة بإدخال التسجيلات الصوتية التي تجمع اللاعب مع مسؤولي الاتحاد وتُثبت تفاوضهم معًا خلال مدة سريان عقده، وهو الأمر الذي رفضه فيفا عند إصدار قراره في أكتوبر الماضي.

وفيما ينتظر الجميع قرار المحكمة الرياضية بخصوص القضية واستئناف النصر، فاجأ الطرفان الجميع بالجلوس معًا لمحاولة التوصل إلى تسوية نهائية لكل تلك الخلافات بينهما.

الرياضية أوضحت أن محامي حمدالله بدأ مباحثاته مع مسؤولي شركة النصر لمحاولة التوصل إلى تسوية قبل إصدار المحكمة الرياضية للقرار المنتظر، وحال التوصل لتلك التسوية ستكون النهاية الأغرب للقضية خاصة أن جميع محاولات الصلح أو الحلول الودية بعيدًا عن المحاكم بين الطرفين سبق وفشلت.

SHAHID