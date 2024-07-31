أخبار النصر اليوم | ضياع صفقة جديدة بسبب الوكلاء، ووعد المهيدب بالرحيل!

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 31 يوليو 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 31 يوليو 2024.

مادو أتم انتقاله للاتفاق

رسالة مهمة من إبراهيم المهيدب إلى جماهير النصر..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

حلقة جديدة من إثارة الجدل في حياة كريستيانو رونالدو..

تعرف على جميع صفقات كبار الدوري السعودي في فترة الانتقالات الصيفية 2024 وكيف يدعم الهلال والنصر والاتحاد والأهلي صفوفهم في الميركاتو؟

تعرف على جميع صفقات الدوري السعودي في فترة الانتقالات الصيفية 2024 وكيف يدعم الهلال والنصر والاتحاد والأهلي والشباب وغيرهم صفوفهم في الميركاتو؟

كل ما تريد معرفته عن تحضيرات النصر للموسم الجديد 2024-2025، جدول المباريات الودية، مكان وموعد بداية وانتهاء المعسكر؟

تحرك عاجل من رئيس النصر..

النصر يتلقى صدمات متتالية في الميركاتو الحالي..

الهلال يُواجه الأهلي في نصف نهائي السوبر السعودي

أسابيع قليلة بقيت حتى انطلاق دوري روشن وبعض الخطوات مازالت لازمة في الميركاتو