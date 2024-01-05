أخبار النصر اليوم | صفقة مرتقبة من روما .. وصدمة روبرتو مانشيني الجديدة

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الجمعة الموافق الخامس من يناير 2024م

SHAHID

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الجمعة الموافق الخامس من يناير 2024م، وما يدور حول الفريق.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

مانشيني يزيد غضب جماهير النصر بـ"استدعاء عاجل" لثلاثي الهلال والاتحاد والأهلي

في مفاجأة كبرى.. قام الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، بـ"استدعاء" 3 لاعبين جدد، استعدادًا لبطولة كأس أمم آسيا 2023 (طالع التفاصيل).

"كريستيانو رونالدو تسبب في إزعاجه" .. النصر قد يتعاقد مع اسم كبير من روما

في مفاجأة جديدة.. قد يحسم مسؤولو نادي النصر السعودي، التعاقد مع "صفقة مهمة" من العملاق الإيطالي روما، خلال الأيام القادمة (طالع التفاصيل).

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

مفاجأة جديدة .. لجنة الاستقطابات لن تمول صفقات الهلال والنصر والاتحاد والأهلي

يبدو أن الصدمات تتوالى على أندية دوري روشن السعودي للمحترفين؛ بشأن "الصفقات المتوقعة"، في الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2024" (طالع التفاصيل).

"مفاجأة صادمة للهلال".. رونالدو يقود التشكيل المثالي للدوري السعودي في 2023

كشف التشكيل المثالي لدوري روشن السعودي للمحترفين خلال العام الميلادي 2023، عن مفاجآت من العيار الثقيل (طالع التفاصيل).

جوائز ديسمبر | كريستيانو رونالدو "الأفضل" في الدوري السعودي .. وتفوق هلالي على النصر والأهلي

أعلنت الرابطة السعودية المحترفة، مساء اليوم الخميس، عن "جوائز الأفضل" في دوري روشن، عن شهر ديسمبر 2023 (طالع التفاصيل).

"مهر آسيا وما لها إلا خالد بن فهد" .. جماهير النصر تنتفض لـ"خطف" هدف ليفربول

انتفضت جماهير النصر السعودي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ لإجبار مجلس إدارة النادي، على حسم صفقة أجنبية مهمة، خلال الميركاتو الشتوي الحالي (طالع التفاصيل).

حارس النصر رد على منتقديه .. نواف العقيدي يتحول لـ"بطل" خلف أبواب السعودية المغلقة

منذ بداية الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، والحارس الشاب نواف العقيدي، يتلقى الانتقادات من قطاع جماهيري كبير وعدد من النقاد والإعلاميين؛ بسبب تذبب مستواه مع فريقه النصر السعودي (طالع التفاصيل).

سرقة الهلال وإهانة جماهير الاتحاد وترحيل رونالدو .. غرائب وطرائف الكرة السعودية في 2023

لا يعرف الهدوء طريقًا نحو دوري روشن السعودي أو الكرة السعودية بشكل عام، دائمًا الشد والجذب، الجدل والإثارة، الاتهامات والانتقادات، حاضرون (طالع التفاصيل).

"نجم النصر إلى الهلال والأهلي يسيطر على الميركاتو" .. 14 صفقة محلية محتملة في يناير 2024

الإثارة في كرة القدم السعودية، لم تعد مقتصرة على ما يحدث داخل المستطيل الأخضر فقط؛ بل وصلت إلى المكاتب والتحركات الإدارية، في سوق الانتقالات الرسمية (طالع التفاصيل).

SHAHID