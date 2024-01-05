مانشيني يزيد غضب جماهير النصر بـ"استدعاء عاجل" لثلاثي الهلال والاتحاد والأهلي

جماهير نادي النصر تنتفض ضد روبرتو مانشيني

في مفاجأة كبرى.. قام الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، بـ"استدعاء" 3 لاعبين جدد، استعدادًا لبطولة كأس أمم آسيا 2023.

الدوحة القطرية تستضيف بطولة كأس أمم آسيا، في الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير 2024؛ حيث أسفرت القرعة عن تواجد المنتخب السعودي، في المجموعة السادسة، إلى جانب عمان وتايلاند وقيرغيزستان.

وأعلن مانشيني بالفعل، خلال الأيام القليلة الماضية، عن قائمة الأخضر "النهائية" في كأس آسيا، قبل أن يقوم بـ"استدعاء" 3 لاعبين جدد اليوم الجمعة؛ هم: "محمد البريك (الهلال)، طلال حجي (الاتحاد)، ريان حامد (الأهلي)".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشار بيان رسمي من المنتخب السعودي عبر منصة "إكس"، إلى أن اللاعبين الثلاثة؛ سوف يشاركوا في "المرحلة الأخيرة" من البرنامج الإعدادي للبطولة الآسيوية؛ وذلك تحسبًا للإصابات التي عانى منها أكثر من نجم في صفوف الأخضر؛ آخرهم الجناح النصراوي أيمن يحيى.

وزادت اختيارات روبرتو مانشيني، من غضب جماهير نادي النصر، التي كانت تتوقع أن يستدعي المدير الفني الإيطالي، الظهير الأيمن سلطان الغنام، بعد أن استبعده بشكل مفاجئ، من القائمة النهائية.

وأعرب عشاق نادي النصر، عن استغرابهم من استدعاء ريان حامد - على وجه التحديد -، والذي يجيد في مركزي الظهير الأيمن وقلب الدفاع، على الرغم من عدم مشاركته بشكل أساسي في مباريات الأهلي، على عكس الغنام، الذي يعتبر من ضمن الأفضل في مركزه، في القارة الآسيوية.