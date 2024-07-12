أخبار النصر اليوم | صدمة هلالية تعطل انتقال سلمان الفرج .. ومهلة أخيرة إلى مانشستر سيتي!

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 12 يوليو 2024.
انتقاله إلى النصر بيد الهلال .. مفاجأة مدوية في عقد سلمان الفرج!
مازال سلمان الفرج لاعب وسط وقائد نادي الهلال السابق لم يُحدد حتى الآن وجهته المقبلة، وسط أنباء قوية تُشير إلى أنه قد ينتقل إلى الغريم النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
آخر فرصة .. النصر يُهدد مانشستر سيتي بمُهلة وأليسون بيكر لحسم صفقة إيدرسون
تحرك نادي النصر خلال الساعات الماضية، من أجل حسم صفقة الحارس البرازيلي إيدرسون مورايس، وضمه للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
هل سيعود إلى سالزبورج؟ الكشف عن موقف ساديو ماني
أشارت بعض التقارير إلى أن النجم السنغالي ساديو ماني لاعب النصر، يُريد العودة إلى ناديه السابق سالزبورج النمساوي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ليتم الكشف عن حقيقة تلك الأخبار.
مفاجأة الميركاتو .. "مهلة أخيرة" تحسم انتقال سلمان الفرج إلى النصر بعد الرحيل عن الهلال
في مفاجأة من العيار الثقيل.. فتح نادي النصر السعودي، خط مفاوضات مع سلمان الفرج؛ لضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال صيف العام الحالي.
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"يلعب أفضل مما كان عليه في إنجلترا" .. إنصاف إسباني للسعودية بعد تألق إيمريك لابورت
التألق الكبير للنجم الإسباني إيمريك لابورت، قلب دفاع نادي النصر السعودي، في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"؛ سلط الأضواء بشكل إيجابي على دوري روشن للمحترفين.
مقصودة أم صدفة؟ .. إيدرسون يثير حماس جماهير النصر بـ"صورة من البرتغال"
أثار النجم البرازيلي إيدرسون، حارس مرمى العملاق الإنجليزي مانشستر سيتي، "حماس" جماهير نادي النصر السعودي؛ في ظل الشائعات بشأن مستقبله.
صفقة مفاجئة .. مفاوضات رسمية من النصر للتعاقد مع "موهبة" الدوري الأرجنتيني
فتح مسؤولو نادي النصر السعودي، خط مفاوضات لـ"التعاقد" مع موهبة أرجنتينية مفاجئة؛ ضمن خطة تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2024-2025.
انتهى الجدل .. "قرار مشترك" يحسم مستقبل ساديو ماني مع النصر
على مدار الأيام الماضية، تضاربت الأنباء بشأن "مستقبل" النجم السنغالي ساديو ماني، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي.