آخر فرصة .. النصر يُهدد مانشستر سيتي بمُهلة وأليسون بيكر لحسم صفقة إيدرسون

النصر يضغط بقوة لحسم صفقة إيدرسون

تحرك نادي النصر خلال الساعات الماضية، من أجل حسم صفقة الحارس البرازيلي إيدرسون مورايس، وضمه للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويبحث نادي النصر عن التعاقد مع حارس مرمى أجنبي خلال فترة الانتقالات الحالية، لتعويض رحيل الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا بنهاية عقده.

وكشف موقع "TEAM TALK" عن أن نادي النصر يُريد حسم مفاوضات إيدرسون في أقرب وقت، ولذلك تم منح مانشستر سيتي فرصة لمدة يومين للرد بشكل نهائي على العرض.

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النصر توصل بالفعل إلى اتفاق مع إيدرسون من أجل ضمه مع بداية الموسم المقبل، لمدة 4 سنوات، براتب يصل 12.5 مليون يورو في الموسم، حيث يتبقى فقط موافقة مانشستر سيتي.

ومنح النصر مهلة لمانشستر سيتي 48 ساعة للموافقة على العرض المقدم والذي يبلغ من 25 إلى 30 مليون يورو، على أن يكون الدفع على أقساط، وفقًا لما أكده الموقع.

وأضاف الموقع أنه في حالة فشل مفاوضات النصر ومانشستر سيتي على ضم إيدرسون، سيتحول اهتمامه إلى البرازيلي أليسون بيكر حارس ليفربول.